“हम कई बेर नदी में गिर चुकल बानी,” सरोजिनी बास्के कहेली. “हमार किताब भीज जाईल करे, आ हम स्कूले ना जा पाईं.”
ई सितम्बर के महीना हवे आ कक्षा 9 के छात्रा सरोजिनी स्कूल से घरे लौट रहल बाड़ी. किताब से भरल उनकर स्कूल बैग उनकरी कन्धा पर बा. बस्ता उनकी पीठ पर बा, आ जूता उनकरी हाथ में बा. हम देखेनी कि तेज बहाव वाला किऊल नदी के बीच में उ थोड़ी देर खातिर लड़खड़ाली, बाकिर जल्दिये आपन संतुलन संभार लेली.
“हम एक दू बेर गिरनी, फिर हमके समझ में आवे लागल कि पत्थर कहां बा,” उनकर सहपाठी आ पड़ोसी सृष्टि कुजूर साथ चलत के कहेली. उ अब अपनी संघे एक जोड़ा और कपड़ा रखेली. “हमनी के घर के कपड़ा में नदी पार करेनी जा. नदी पार कईला के बाद गीला कपड़ा प्लास्टिक के थैली में रख लेवेनी जा, आ स्कूल के यूनिफार्म पहिन लेईना जा,” सृष्टि बतावेली. ई लईकी लोग बिहार के जमुई जिला के संताल आदिवासी टोला जथर में अपनी घर की ओर आगे बढ़ जाली. उनकी बाल में बन्हाईल लाल रिबन ऊपर नीचे झूलत लाल फूल जईसन लउक रहल बा.
जब सृष्टि छोट रहली, तब उनकर सौतेली माई रेशमी देवी उनके गोदी में उठा के नदी पार करावें. “हम बैग के कन्धा पर लटका लेईं, सृष्टि के गोदी में उठाईं आ नदी पार करीं. हम पांच साल ले अईसन कईनी,” उ याद करेली. “दुइयो टाइम का ये काम था [ई दिन में दू बेर के काम रहे].”
जथर बिहार के जमुई जिला के हरनी पंचायत में संताल आदिवासियन के एगो टोला हवे, जवन किऊल नदी के वजह से बाकी इलाका से कट जाला. इहां करीब 200 घर बा – एमे से आधा आदिवासी परिवारन के बा आ बाकी रविदास समुदाय के बा जेके अनुसूचित जाति के रूप में सूचीबद्ध कईल गईल बा.