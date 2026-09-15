बाकिर 2004 के बाद, जब भी बांध के 12गो उर्ध्वाधर गेट खोलल जाए, ओसे 3400 घन मीटर प्रति सेकंड के रफ़्तार से पानी छोड़ल जाए – जेकर तेज बहाव माटी आ रेत के बहा ले जाला. बीते दशकन के दौरान नदी बीच में अब 30 फीट ले गहिर हो गईल बा.

“बांध बनला के बाद जलद्वार के दूसरी तरफ नदी में रेत जमा होखे लागल. जब बांध से अचानक पानी छोड़ल जाओ, त नदी के तेज बहाव ओ रेत के बहा ले जाए आ नीचे मौजूद पत्थर देखाए लागे,” रुबेन आगे बतावेलन.

जथर गांव के रफेल खरवार के शुरुआती काम में से एक ए बांध के निर्माण स्थल पर काम कईल रहे. “ओ समय दिहाड़ी ढाई रुपया रहे आ एक समय के खाना खातिर हमनी के 250 ग्राम सत्तू दिहल जाए,” 56 साल के खरवार आदिवासी याद करेलन. खरवार, बिहार के तीसरा सबसे बड़ आदिवासी आबादी हवे आ राज्य में उनकर संख्या करीब 2.5 लाख हवे.

काम के खोज में उ पटना आ फिर महाराष्ट्र के कोल्हापुर चल गईलें. साल 2002 में गांव लौटला के बाद उ ओही बांध पर फिर से काम शुरू कईलें. रफेल के कहनाम बा, “हम बांध के 12 में से छव गो गेट बनवले रहीं. ओ समय हमके रोज के 150 रुपया मजदूरी मिले.”

हलांकि, ओ समय उनके ए बात के अंदाजा ना रहे कि जवनी बांध के उ आ गांव के दूसर आदिवासी लोग बना रहल बाड़ें, उहे एक दिन ओ लोगन खातिर परेशानी के कारण बन जाई. रफ़ेल पारी से कहेलन, “हमनी के एकरा से कौनो फायदा नइखे होत. हमनी के खाली नुकसान उठावे के पड़ रहल बा. अगर ई बाँध ना बनल रहित, त बेहतर होत.”

रुबेन के कहनाम बा, “हमनी के अधिकारी लोगन से बार-बार अनुरोध कईले बानी जा कि दिन में बांध के गेट बंद राखल जाओ, ताकि स्कूली बच्चन आ गांव वालन के आवाजाही आसान हो सके. रात में गेट खोल दिहल जाओ-ओसे हमनी के कवनो परेशानी नईखे.”

जमुई के अधीक्षण अभियंता दीपेन्द्र कुमार रजक ग्रामीणन के ए दावा से सहमत नईखन. उनकर कहनाम बा, “अइसन नईखे कि हमनी के अक्सर बांध खोलेनी जा. जब बांध पानी से भर जाला तब्बे खोलेनी जा आ ई सुनिश्चित करेनी जा कि एसे कवनो गांव पर असर ना पड़े. हमनी के काम कवनो गांव के बहा देवे के थोड़ो बा.”

हलांकि, नाम ना बतावे के शर्त पर एगो अधिकारी स्वीकार कईलें कि पानी छोड़े जाए से नदी के बहाव क्षेत्र गहिर हो सकेला.