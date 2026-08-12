લાડક્યા દાવડે કહે છે, “આદિવાસીઓ અહીં મુંબઈમાં જ રહે છે.” અને એ પણ કાંઈ નાનીસૂની સંખ્યામાં નહીં, જે 9 ઓગસ્ટ, 2023 – વિશ્વ આદિવાસી દિવસ – ના રોજ મુંબઈના પરા વિસ્તારમાં આદિવાસી પાડાઓ (વસાહત) માંથી લગભગ 3,000 લોકો એકઠા થયા હતા તે પરથી સ્પષ્ટ દેખાઈ રહ્યું હતું.
એ ઉમંગભરી સવાર હતી અને વાતાવરણ ઉત્સવ અને આશાના ઉમળકાથી ભરેલું હતું. આરેના જંગલ, સંજય ગાંધી નેશનલ પાર્ક, મુલુંડ, ભાંડુપ, કાંદિવલી, ગોરાઈ અને મઢ આઇલેન્ડના આદિવાસીઓ મુંબઈના આરેના જંગલના પ્રવેશદ્વાર એવા ગોરેગાંવ ચેક નાકા પાસે ભેગા થયા હતા. આરેના જંગલમાં 27 પાડા આવેલા છે, જ્યાં આદિવાસી સમુદાયના લગભગ 10,000 લોકો વસે છે.
ઉત્તર મુંબઈના આર/સેન્ટ્રલ મ્યુનિસિપલ વોર્ડમાં આવેલા ગોરાઈના બોરખિલપાડાનાં લાડક્યા કહે છે, “આજ તો અમારો તહેવાર છે.” મહિલાઓ રંગબેરંગી સાડીઓ અને કપડાંમાં સજ્જ હતી અને કેટલાક પુરુષોએ પાંદડાં અને બેરલ (સોપારી)ની માળાઓ પહેરી હતી.
આ આંતરરાષ્ટ્રીય મહોત્સવ મુંબઈના આદિવાસીઓ માટે એકજૂથ થવા અને પોતાના હકોની માંગણી કરવા માટેનો એક મોકો હોય છે. વારલી આદિવાસી સમુદાયનાં લાડક્યા કહે છે, “અમે આ ડુંગરો અને જંગલોની જાળવણી કરી છે. હવે સરકાર પાસે કોઈ જમીન બચી નથી, એટલે તેઓ અમને અમારા પાડાઓમાંથી કાઢી મૂકવા માગે છે.” જમીનના દસ્તાવેજોના અભાવે તેમના દાવા સાબિત કરવા મુશ્કેલ છે, જે તેમને તેમના વડવાઓના ઘર, વાડીઓ અને ખેતરોવાળી જમીન પરથી બેદખલ થવા માટે લાચાર બનાવે છે. વાંચો: આરે આદિવાસીઝ: ‘ધેન વી લોસ્ટ ધીસ લૅન્ડ ઓફ આર્સ’