এদিকে, মহারাষ্ট্রের ৩,১৪৬ জনের এই পরিসংখ্যানের তুলনায় ২০১২ সালে ৬৪০টি ঘটনা বেশি ঘটেছে, সেক্ষেত্রে আত্মহত্যার হার কমার ইঙ্গিত মেলে। শুধু মহারাষ্ট্রই নয়, কৃষক আত্মহত্যার দিক থেকে শীর্ষস্থানে থাকা পাঁচটি রাজ্যেই ২০১৩ সালে গত বছরের তুলনায় এই হার কমতে দেখা গেছে। অন্ধ্রপ্রদেশে ৫৫৮টি, ছত্তিশগড়ে ৪টি, মধ্যপ্রদেশে ৮২টি এবং কর্ণাটকে ৪৭২টি ঘটনা কম ঘটেছে বলে দাবি করছে রাজ্যগুলো।
তাহলে কি আজ ভারতে অপেক্ষাকৃত কম সংখ্যক কৃষক আত্মহননের পথ বেছে নিচ্ছেন? এনসিআরবির সর্বশেষ এডিএসআই রিপোর্ট থেকে অন্তত তেমনটাই মনে হতে পারে। সারা দেশে কৃষক আত্মহত্যার সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে ১১,৭৪৪-এ, ২০১২ সালে ঘটা ১৩,৭৫৪ টি ঘটনার তুলনায় ১,৯৮২ কম (http://ncrb.gov.in/adsi2013/table-2.11.pdf )।
নিঃসন্দেহে, এই হ্রাস স্বস্তিদায়ক – কিন্তু সংখ্যাগুলোকে একটু খুঁটিয়ে দেখলেই ছবিটা অন্যরকম মনে হয়। কৃষক আত্মহত্যার সংখ্যার দিক থেকে শীর্ষ পাঁচ রাজ্যেই মোট ৭,৬৫৩টি আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছে, যা সারা দেশে কৃষক আত্মহত্যার মোট সংখ্যার পুরো দুই-তৃতীয়াংশ। অর্থাৎ, এই প্রবণতায় কোনো হেরফের ঘটেনি। অন্যদিকে, আরও ১৫টি রাজ্যে কৃষক আত্মহত্যার সংখ্যা বেড়েছে, যদিও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সেই বৃদ্ধি ছিল সামান্য। এর মধ্যে একমাত্র হরিয়ানাতেই উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি দেখা গেছে – সংখ্যাটা বেড়ে হয়েছে ৯৮।
আসলে, কৃষক আত্মহত্যার সংখ্যা এমনিতে বেশি থাকা সত্ত্বেও বেশ কিছু রাজ্য বছরের পর বছর ‘শূন্য’ বা প্রায় শূন্য গোছের পরিসংখ্যান দেখিয়েছে, এই বড়োসড়ো ‘হ্রাস’ সেই ধারাকেই আরও এগিয়ে নিয়ে যায়। ২০১১ সাল থেকে টানা তিন বছর ধরে ছত্তিশগড়ও এমনটাই করে আসছে: রাজ্যটি যথাক্রমে বছরপিছু ০, ৪ এবং ০ জন কৃষকের আত্মহত্যার কথা ঘোষণা করেছে। পশ্চিমবঙ্গও ২০১২ এবং ২০১৩ – দুই বছরেই কৃষক আত্মহত্যার সংখ্যা শূন্য বলে নথিভুক্ত করেছে।
এই রাজ্যগুলোর ‘শূন্য-শূন্য খেলা’ শুরু হওয়ার আগের তিন বছরের গড় যদি ধরা হয়, তাহলে কী দাঁড়ায়? ছত্তিশগড়ের ক্ষেত্রে সেই গড় ছিল ১,৫৬৭, আর পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে ছিল ৯৫১। অর্থাৎ দুই রাজ্যের ক্ষেত্রে মোট হিসেব দাঁড়াচ্ছে ২,৫১৮। এই সংখ্যাটা ২০১৩ সালের মোট হিসেবের সঙ্গে যোগ করলে তা বেড়ে দাঁড়ায় ১৪,২৬২। এই সংখ্যা ২০১২ সালের মোট হিসেবকেও ছাড়িয়ে যায় (তখনও একই ভাবে তথ্যের কারসাজি চলেছিল)।
এমনকি ২০১৩ সালের জন্য যদি ১১,৭৪৪ সংখ্যাটাকে ঠিক বলে ধরেও নিই, ১৯৯৫ সাল থেকে দেশজুড়ে কৃষকদের আত্মহত্যার মোট সংখ্যা দাঁড়ায় ২,৯৬,৪৩৮ (এনসিআরবি এডিএসআই রিপোর্ট, ১৯৯৫-২০১৩)।
তার মানে এই নয় যে রাজ্যগুলোয় কৃষক আত্মহত্যার সংখ্যা একেবারেই কমতে পারে না বা কমেনি (তাছাড়া কালেভদ্রে পরিসংখ্যানের বার্ষিক ওঠানামাও বেশ স্বাভাবিক)। তবে গত তিন বছরে যে হারে এই হ্রাসের কথা নথিভুক্ত হয়েছে, তা অত্যন্ত সন্দেহজনক। যেমন, ২০০১ থেকে ২০১০ সালের মধ্যে যে ছত্তিশগড়ে ১৪,০০০ জনেরও বেশি কৃষক আত্মহত্যা করেছিলেন, সেই রাজ্যেই পরবর্তী তিন বছরে আচমকা কৃষক আত্মহত্যার সংখ্যা একেবারে শূন্য হয়ে গেল! এহেন মডেল কি আদৌ অনুসরণযোগ্য? অন্য রাজ্যগুলোর নির্ঘাত তাই ধারণা। তারাও মহানন্দে এই তথ্য-জালিয়াতির খেলায় সামিল হচ্ছে।
কৃষি-আত্মহত্যার নিরিখে দীর্ঘদিন ধরে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলোর মধ্যে সবচেয়ে দুরবস্থায় থাকা পুদুচেরি ২০১১, ২০১২ এবং ২০১৩ – টানা তিন বছরেই কৃষক আত্মহননের সংখ্যা শূন্য বলে ঘোষণা করেছে। ২০১০ সালে এখানে নাকি মাত্র চারটি কৃষক আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছে বলে দাবি করা হয়। অথচ ২০০৯ সালে সেই সংখ্যা ছিল ১৫৪।
“স্পষ্টতই, তথ্য-পরিসংখ্যানের এই কারসাজি এখনও সমানতালে চলছে,” জানান চেন্নাইয়ের এশিয়ান কলেজ অব জার্নালিজমের অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক কে. নাগরাজ। কৃষক আত্মহত্যা নিয়ে তাঁর করা ২০০৮ সালের গবেষণাটি এখনও এই বিষয়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলোর মধ্যে অন্যতম। তিনি আরও বলেন, “কোনও একটি কলামে অত্যন্ত খারাপ পরিসংখ্যানের গুরুত্ব কমিয়ে দেখাতে চাইলে সেগুলো সরাসরি মুছে ফেলা যায় না বরং অন্য কোনও পাঁচমিশেলি শ্রেণির মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে হয়। অবাঞ্ছিত সংখ্যাগুলোকে “অন্যান্য” বলে চালিয়ে দেওয়াই তথ্যের কারসাজি করার সবচেয়ে সহজ ও প্রচলিত উপায়।”
আর এনসিআরবিকে রাজ্যগুলো যে তথ্য জমা দিয়ে আসছে, তাতেও ঠিক এই প্রবণতাই দেখা যাচ্ছে। এ বছরও তার ব্যতিক্রম হয়নি।
রাজ্যস্তরে তথ্যের বড়ো ধরনের কারসাজির আরও একটি প্রমাণ এখানে দেখা যায়।
এনসিআরবির তালিকায় “স্বনিযুক্ত (কৃষি/কৃষিকাজ)” শ্রেণির তথ্যের পাশাপাশি “স্বনিযুক্ত (অন্যান্য)” নামে আরও একটি স্তম্ভ ওই একই পৃষ্ঠায় রয়েছে। (http://ncrb.gov.in/adsi2013/table-2.11.pdf).
ছত্তিশগড়ে কৃষক আত্মহত্যার সংখ্যা শূন্যে নেমে আসার সঙ্গে সঙ্গে “স্বনিযুক্ত (অন্যান্য)” স্তম্ভে আত্মহত্যার সংখ্যা উল্লেখযোগ্য ভাবে বেড়েছে। ছত্তিশগড় যে বছরগুলোয় কৃষক আত্মহত্যার সংখ্যা গোপন করেনি (যেমন, ২০০৮ ও ২০০৯ সালে), সেসব বছরে “অন্যান্য” স্তম্ভে দেখানো সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৮২৬ ও ৮৫১। অথচ গত দুই বছরে, যখন রাজ্যটি কৃষক আত্মহননের সংখ্যা শূন্য বলে জানিয়েছে, তখন “অন্যান্য” শ্রেণিতে সেই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১,৮২৬ ও ২,০৭৭। মহারাষ্ট্রে কৃষক আত্মহত্যার সংখ্যা ৬৪০টি কমেছে বলে দাবি করা হলেও, “স্বনিযুক্ত (অন্যান্য)” শ্রেণিতে আত্মহত্যার সংখ্যা বেড়েছে ১,০০০-এরও বেশি। মধ্যপ্রদেশেও কৃষক আত্মহত্যার ঘটনা ৮২টি কমেছে, কিন্তু “অন্যান্য” শ্রেণিতে ২৩৬টি ঘটনা বেশি ঘটেছে বলে দেখানো হয়েছে।
পুদুচেরির ক্ষেত্রেও একই ধরনের প্রবণতা দেখা যায়। পশ্চিমবঙ্গ অবশ্য ২০১২ সালে কোনও তথ্যই জমা না দিয়ে ঝামেলা চুকিয়ে দিয়েছে। ফলে স্পষ্টতই, সংখ্যাগুলোকে পুরোপুরি চাপা দিতে না পারলেও, তার কিছু অংশ “অন্যান্য” শ্রেণিতে চালিয়ে দেওয়া যায়।
যাঁরা কৃষক আত্মহত্যার সংখ্যা কমেছে দেখে আগেভাগেই উচ্ছ্বসিত হচ্ছেন, তাঁরা আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় খেয়াল করছেন না; যে, জনগণনার তথ্য অনুযায়ী, ২০১১ সালে দেশে কৃষকের সংখ্যা আগের জনগণনার তুলনায় ৭৭ লক্ষ কমে গিয়েছিল। লক্ষ লক্ষ মানুষ হয় কৃষিকাজ ছেড়ে দিয়েছেন বা দিচ্ছেন, নয়তো তাঁরা তাঁদের পূর্ণকালীন কৃষকের কাজ থেকে সরে আসছেন। এই সময়ে দেশে প্রতিদিন গড়ে প্রায় ২,০০০ জন কৃষক কমেছে। সুতরাং, ২০১৩ সালে কৃষকের সংখ্যা নিশ্চিতভাবেই আরও কম ছিল। এই ক্রমশ কমে যাওয়া কৃষক-সংখ্যার নিরিখে আত্মহত্যার সংখ্যাকে বিচার করলে আসলে কী বোঝা যায়?
গত বছর অধ্যাপক নাগরাজ এবং এম.এস. স্বামীনাথন রিসার্চ ফাউন্ডেশন (এমএসএসআরএফ)-এর গবেষকরা এনসিআরবি ও জনগণনার এক দশকের তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখেন যে: “ঠিকঠাক হিসেব করলে ২০১১ সালে কৃষকদের আত্মহত্যার হার আসলে ২০০১ সালের তুলনায় সামান্য বেশি।” (http://psainath.org/farmers-suicide-rates-soar-above-the-rest/ ) রাজ্যস্তরে তথ্যের ব্যাপক কারচুপির পরেও এই তথ্য উঠে এসেছে ।
তাঁদের হিসাব অনুযায়ী, ২০১১ সালে ভারতের বাকি জনসংখ্যার তুলনায় কৃষকদের আত্মহত্যার হার ৪৭ শতাংশ বেশি ছিল। ভয়াবহ ব্যাপার, সন্দেহ নেই। কৃষি সংকটে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত কয়েকটি রাজ্যে এই হার ১০০ শতাংশেরও বেশি। ভারতে কৃষিজীবী নন এমন মানুষজনের তুলনায় মহারাষ্ট্রে কৃষকদের আত্মহত্যার হার ছিল ১৬২ শতাংশ বেশি। অর্থাৎ, মহারাষ্ট্রে একজন কৃষকের আত্মঘাতী হওয়ার সম্ভাবনা দেশের অন্য যে কোনও মানুষের তুলনায় আড়াই গুণ বেশি।
খরা আর ভালো ফলনের অভাবের দরুনই কি এত আত্মহত্যা?
তথ্য বলে, দুর্দান্ত ফলনের বছরেও কৃষকরা আত্মঘাতী হয়েছেন, আবার ফসল নষ্ট হওয়ার বছরেও আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছে। অর্থাৎ, বছরভেদে ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতিতে বহু কৃষক নিজেদের শেষ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। বৃষ্টি হলে তাঁরা ক্ষতির মুখে পড়েন, আবার বৃষ্টি না হলে ক্ষতির পরিমাণ আরও বেড়ে যায়। তাই ভালো বর্ষার বছরেও কৃষক আত্মহত্যার সংখ্যা ছিল ভয়াবহ। খরার বছরেও তাই। সত্যি বলতে কি তখন তো পরিস্থিতি আরোই গুরুতর হওয়ার সম্ভাবনা।
অর্থকরী ফসল অর্থাৎ তুলো, আখ, বাদাম, ভ্যানিলা, কফি, গোলমরিচ ইত্যাদি ফলান যাঁরা, সেই সব কৃষিজীবীদের মধ্যে আত্মহননের হার সবচেয়ে মারাত্মক। ধান বা গম চাষিদের মধ্যে আত্মহত্যার ঘটনা তুলনামূলকভাবে অনেক কম। তাহলে কি বলা যায়, খরা অর্থকরী ফসলের কৃষকদের মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়, কিন্তু খাদ্যশস্য চাষিদের ক্ষেত্রে এমনটা ঘটে না?
কৃষিকাজের উপর বর্ষার গভীর প্রভাব তো আছেই। তবে কৃষক আত্মহত্যার প্রধান কারণ হিসেবে বর্ষাকে দায়ী করা চলে না। আর এই আত্মহত্যার সিংহভাগই যেহেতু অর্থকরী ফসলের চাষিদের মধ্যে ঘটছে, তাই ঋণের বোঝা, কৃষির অতিরিক্ত বাণিজ্যিকরণ, চাষের খরচের বিপুল বৃদ্ধি, জলের ব্যবহারের ধরন এবং ফসলের দামের ব্যাপক ওঠানামার মতো সমস্যাগুলোই বেশি করে সামনে আসে। এই সব সমস্যার পেছনেই মূলত সরকারি নীতির বড়ো ভূমিকা রয়েছে।
এহেন পরিস্থিতিতে এ বছর সত্যিই খরা দেখা দিলে অকূল পাথারে পড়বেন চাষিরা। আর খুব শিগগিরই তার আভাস মিলবে। বর্ষার প্রধান মাস হল জুলাই। সাধারণত বছরের মোট বৃষ্টির ৫০ শতাংশেরও বেশি এই মাসে হয়। অর্থাৎ, জুন, আগস্ট ও সেপ্টেম্বর – গুরুত্বের দিক থেকে জুলাই একাই এই তিন মাসের সমান। তাই বর্তমান পরিস্থিতি যেদিকে এগোচ্ছে, তাতে এখনই বেশি উচ্ছ্বাস না দেখানোই ভালো।
এছাড়াও দেখুন:
আত্মহত্যার হারে এগিয়ে কৃষকেরা: http://psainath.org/farmers-suicide-rates-soar-above-the-rest/
২০১২ সালেও হতাশা জাগায় কৃষক আত্মহত্যার ধারা: http://psainath.org/farm-suicide-trends-in-2012-remain-dismal/
২,০০০-এরও বেশি কৃষক চাষবাস ছাড়ছেন প্রতিদিন:
http://psainath.org/over-2000-fewer-farmers-every-day/
মহারাষ্ট্রে কৃষক আত্মহত্যা: ১৯৯৫–২০১৩
বছর মহারাষ্ট্রে কৃষক আত্মহত্যার সংখ্যা
১৯৯৫ ১০৮৩
১৯৯৬ ১৯৮১
১৯৯৭ ১৯১৭
১৯৯৮ ২৪০৯
১৯৯৯ ২৪২৩
২০০০ ৩০২২
২০০১ ৩৫৩৬
২০০২ ৩৬৯৫
২০০৩ ৩৮৩৬
মোট ১৯৯৫-২০০৩ ২৩,৯০২
২০০৪ ৪১৪৭
২০০৫ ৩৯২৬
২০০৬ ৪৪৫৩
২০০৭ ৪২৩৮
২০০৮ ৩৮০২
২০০৯ ২৮৭২
২০১০ ৩১৪১
২০১১ ৩৩৩৭
২০১২ ৩৭৮৬
২০১৩ ৩১৪৬
মোট ২০০৪-২০১৩ ৩৬,৮৪৮
মোট ১৯৯৫-২০১৩ ৬০,৭৫০
প্রতিবেদনটির প্রথম প্রকাশ:
http://psainath.org/maharashtra-crosses-60000-farm-suicides/#prettyPhoto
বিবিসিতে প্রকাশিত লেখাটির সংক্ষিপ্ত সংস্করণ:
(http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-india-28205741?utm_source=chatgpt.com)
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