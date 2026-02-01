एफ़आरए पारित होने के तुरंत बाद भांगरे ने अपनी छह एकड़ ज़मीन के लिए दावा दायर कर दिया था.

वह कहते हैं, "मेरी फ़ाइल को ग्राम सभा ने उपयुक्त माना, जिसके बाद इसे तहसील भेजा गया. सुनवाई हुई और प्रक्रिया चलती रही. आख़िर चार साल बाद दावा खारिज कर दिया गया."

और इस तरह असुरक्षा बरक़रार रही. हाल ही में वन अधिकारी भांगरे के पास के एक गांव गए और एक ऐसे परिवार को उसकी ज़मीन से बेदखल कर दिया, जिसके बारे में उन्हें पता है कि वह पीढ़ियों से उस ज़मीन पर खेती कर रहा है. वह कहते हैं, "यह मेरे साथ भी कभी भी हो सकता है."

महाराष्ट्र में आदिवासी किसानों ने ऑल इंडिया किसान सभा की अगुआई में पिछले एक दशक में अपने हक़ का दावा करने के लिए दर्जनों विरोध रैलियां की हैं. इनमें सबसे मशहूर मार्च 2018 में मुंबई तक का लंबा मार्च था, जब हज़ारों किसान नासिक से भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई के आज़ाद मैदान तक 180 किलोमीटर पैदल चले थे.

उस समय भी राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ही थे, जो किसान प्रतिनिधियों के साथ बैठे और वन अधिकार अधिनियम को बेहतर तरीक़े से लागू करने, ज़्यादा रोज़गार के अवसर और उनकी फ़सलों के लिए बेहतर क़ीमतें देने का वादा किया था.

आठ साल बाद इस साल 25 जनवरी को हज़ारों किसानों के उसी समूह ने ऐसी ही एक और रैली शुरू की और इन्हीं मांगों के साथ पैदल मुंबई में घुसने का फ़ैसला किया.

ऑल इंडिया किसान सभा के किसान नेता अशोक धवले कहते हैं, "हम वादों से तंग आ चुके हैं. इस बार हमें कुछ ठोस चाहिए था."