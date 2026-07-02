مدکوٹ میں گوری گنگا ندی کے کنارے کلاکار ڈھابہ موجود ہے۔ ہمالیہ کے دامن میں ندی کنارے بنا چھوٹا سا یہ ڈھابہ (ہوٹل) اتراکھنڈ کے پتھورا گڑھ ضلع میں ہے۔
سیاح یہاں کے مشہور گرم پانی میں غوطہ لگانے اور ناشتہ کرنے مدکوٹ آتے ہیں۔ اور کئی لوگ پُشکر ٹولیا کو دیکھنے سننے کے لیے رکتے ہیں، جو پرانے بالی ووڈ ڈائیلاگ کے مینیو کے ساتھ پرانے اداکاروں کی آوازوں کی نقل اتارتے ہیں۔
کلاکار ڈھابہ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اس کی پہچان متھن چکرورتی، راج کمار، امیتابھ بچن اور پچاس اور اس کے بعد کی دہائیوں کے دوسرے مشہور اداکاروں کی تصویروں سے ہوتی ہے۔ پُشکر ہمیشہ پرفارم کرنے کو تیار رہتے ہیں، ساتھ ہی اپنے ناظرین کے لیے میگی نوڈلز اور بٹر بَن بھی بناتے جاتے ہیں۔