మద్కోట్లోని గోరీగంగా నదీ తీరంలో కళాకార్ ఢాబా ఉంది. పర్వత రాష్ట్రమైన ఉత్తరాఖండ్లోని హిమాలయాల నేపథ్యంలో, వేగంగా ప్రవహించే ఆ నది పక్కనే ఉన్న చిన్న రేకుల షెడ్డొకటి కనిపిస్తుంది.
ప్రసిద్ధ గరమ్ పానీ (వేడి నీటి బుగ్గలు)లో ఒక మునక వేసి, ఆపై త్వరత్వరగా అల్పాహారం చేయడానికి పర్యాటకులు ఎక్కువగా మద్కోట్కి వస్తుంటారు . కాని, అలా వచ్చిన వారిలో చాలామంది, పాత బాలీవుడ్ సంభాషణలతో అత్యద్భుతమైన ప్రదర్శననిచ్చే మిమిక్రీ కళాకారుడు, పుష్కర్ తోలియాని చూడటానికి, వినడానికి ఇక్కడే ఉండిపోతారు.
1950లు, ఆ తర్వాతి దశాబ్దాలకు చెందిన ప్రముఖ బాలీవుడ్ నటులైన మిథున్ చక్రవర్తి, రాజ్ కుమార్, అమితాబ్ బచ్చన్, తదితరుల ఫోటోలతో తన ఉనికిని చాటుకునే కళాకార్ ఢాబాకి స్వాగతం. పుష్కర్ తన ప్రేక్షకుల కోసం ఒకపక్క మ్యాగీ నూడుల్స్, వెన్న పూసిన బన్నులు తయారుచేస్తూనే, మరోపక్క మిమిక్రీ ప్రదర్శన ఇవ్వడానికి ఎప్పుడూ సిద్ధంగా ఉంటారు.