மத்கோத்தின் கோரிகங்கா ஆற்றங்கரையில் கலாகர் தாபா அமைந்திருக்கிறது. ஆற்றுக்கு பக்கத்தில் இருக்கும் சிறு தகரக் கூரையிலான கடி, மலை மாநிலமான உத்தரகாண்டில் இருக்கிறது.
பிரபல வெந்நீர் ஊற்றுகளில் நனைய வரும் சுற்றுலாவாசிகள் இங்கு சிற்றுண்டி உண்ணுகின்றனர். ஆனால் பலர், பழைய பாலிவுட் வசனங்களை மிமிக்ரி செய்யும் புஷ்கர் தொலியாவை கவனிக்கவே நேரம் கழிக்கின்றனர்.
மிதுன் சக்கரவரத்தி, ராஜ் குமார், அமிதாப் பச்சன் போன்ற பிரபல நடிகர்களின் புகைப்படங்களை கலாகர் தாபா கொண்டிருக்கிறது. மேகி நூடுல்ஸ் மற்றும் பன்களை தயாரிக்கும் புஷ்கர், வாடிக்கையாளர்களுக்காக நடித்துக் காட்ட எப்போதும் தயாராக இருக்கிறார்.