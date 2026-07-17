कलाकारु ढाबो मदकोट में गोरीगंगा नदीअ जे किनारे ते आहे। जाबिलू सूबे उतराखंड में, तेज़ वहंदड़ि नदीअ जे भरिसां टीन जे जुड़ियलु इन नंढे दुकान जे पुठियां हिमालय जो नज़ारो डि॒सिजे थो।
सैलानी मदकोट में मक़बूल गरमु चश्मनि में टुॿियूं ॾियणु ऐं चपोचूरो करण जे लाइ ईंदा आहिनि पर केतिराई माण्हू पुष्कर तोलिया खे ॾिसणु ऐं ॿुधण लाइ उते तर्सी वेंदा आहिनि – जेको बॉलीवुड जे पुराणनि डॉयलागनि जो शानदारु नक़ालु आहे।
कलाकार ढाबे में तव्हांखे भलीकारु। इन ढाबे खे मिथुन चक्रवर्ती, राज कुमार, अमिताभ बच्चन ऐं पंजाह जे ॾहाके या उन खां पोइ जे मशहूरु अदाकारनि जी तस्वीरुनि सां सुञातो वञे थो। पुष्कर सदाईं परफ़ॉर्म करण जे लाइ तयारु रहे थो, ऐं उन सां गॾु ई ॾिंसदड़नि लाइ मैगी नूडल्ज़ ऐं बटर बन पिणु ठाहींदो रहंदो आहे।