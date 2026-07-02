ਕਲਾਕਾਰ ਢਾਬਾ ਮਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਗੋਰੀਗੰਗਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ’ਤੇ ਹੈ। ਵਗਦੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਬਣਿਆ ਟੀਨ ਦਾ ਸ਼ੈੱਡ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚਲੇ ਹਿਮਾਲਿਆ ਵਿੱਚ ਚਿਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸੈਲਾਨੀ ਮਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ (ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਝਰਨਿਆਂ) ਵਿੱਚ ਡੁਬਕੀ ਲਾਉਣ ਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਸ਼ਕਰ ਤੋਲੀਆ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੇ ਸੁਣਨ ਲਈ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਡਾਇਲੌਗ ਜਾਣਦਾ ਮਿਮੀਕਰੀ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ।
ਕਲਾਕਾਰ ਢਾਬੇ ’ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਮਿਥੁਨ ਚੱਕਰਵਰਤੀ, ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ, ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਹਵਿਆਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੁਸ਼ਕਰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਮੈਗੀ ਨੂਡਲ ਅਤੇ ਮੱਖਣ ਵਾਲ਼ੇ ਬਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।