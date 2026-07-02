'କଳାକାର ଢାବା' ମାଡ଼କୋଟ୍ର ଗୋରୀଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତ ଥିବା ନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା ଏହି ଛୋଟ ଟିଣ ଛପର ଘରଟି ପାର୍ବତ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ହିମାଳୟ ପର୍ବତମାଳା ଦ୍ୱାରା ଘେରି ହୋଇ ରହିଛି।
ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗରମ ପାଣି (ଉଷ୍ମ ପ୍ରସ୍ରବଣ) ରେ ବୁଡ଼ ପକାଇବା ଏବଂ ଜଲଦି କିଛି ଜଳଖିଆ ଖାଇବା ପାଇଁ ମାଡ଼କୋଟ୍ ଆସନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନେକେ ପୁଷ୍କର ତୋଲିୟାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଏବଂ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସେଠାରେ ରହିଯାଆନ୍ତି - ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୁଣା ବଲିଉଡ୍ ସଂଳାପର ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ମେନୁ ରଖିଥିବା ଜଣେ ମିମିକ୍ରି କଳାକାର।
କଳାକାର ଢାବାକୁ ସ୍ୱାଗତ, ଯାହା ମିଥୁନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ରାଜ କୁମାର, ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ଏବଂ ପଚାଶ ଦଶକ ତଥା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦଶକର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଭିନେତାମାନଙ୍କ ଫଟୋ ସହିତ ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଇଥାଏ। ପୁଷ୍କର ସର୍ବଦା ନିଜର କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ସହ ନିଜ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମ୍ୟାଗି ନୁଡୁଲ୍ସ ଏବଂ ବଟର ବନ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି।