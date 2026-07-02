मडकोटमधील गोरीगंगा नदीच्या काठावर ‘कलाकार ढाबा’ वसलेला आहे. उत्तराखंड या पर्वतीय राज्यातील खळाळत्या नदीशेजारी असलेला हा पत्र्याचा लहानसा ढाबा हिमालयाच्या कुशीत आहे.
इथं येणारे पर्यटक मडकोटमधील प्रसिद्ध गरम पाण्याच्या कुंडात अंघोळ करण्यासाठी आणि खाण्यापिण्याचा आस्वाद घेण्यासाठी थांबतात. परंतु, अनेक जण जुन्या बॉलीवूड चित्रपटांमधील संवादांची बहारदार नक्कल करणाऱ्या पुष्कर तोलियाला पाहण्यासाठी आणि ऐकण्यासाठीही बऱ्याचदा रेंगाळतात.
या कलाकार ढाब्यात तुमचं स्वागत आहे, इथल्या भिंतींवर मिथुन चक्रवर्ती, राजकुमार, अमिताभ बच्चन आणि पन्नास तसेच त्यानंतरच्या दशकांतील इतर प्रसिद्ध अभिनेत्यांचे फोटो लावलेले दिसतात. पुष्कर प्रेक्षकांसाठी मॅगी नूडल्स आणि बटर बन तयार करत असतानाच, कधीही आपली कला सादर करायला तयार असतात.