ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ മദ്കോട്ടിൽ ഗോരിഗംഗയുടെ നദീതീരത്താണ് കലാകാർ ധാബ. ഹിമാലയൻ മലനിരകളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, കുത്തിയൊഴുകുന്ന നദിയോട് ചേർന്നാണ് ഈ ചെറിയ ടിൻഷെഡ് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്.
പ്രശസ്തമായ ചൂടുനീരുറവയിൽ ഒന്ന് മുങ്ങിക്കുളിക്കാനാണ് സഞ്ചാരികൾ മദ്കോട്ടിലേക്ക് വരാറുള്ളത്. ഒരു ലഘുഭക്ഷണം കഴിച്ച് മടങ്ങാനെത്തുന്ന ഇവരിൽ പലരും, പഴയ ബോളിവുഡ് സിനിമകളിലെ ആവേശകരമായ സംഭാഷണങ്ങൾ അതേ ശബ്ദത്തിലും ഭാവത്തിലും അവതരിപ്പിക്കുന്ന മിമിക്രി കലാകാരനായ പുഷ്കർ തോലിയയെ കണ്ടും കേട്ടും കുറച്ചുനേരം അവിടെതന്നെ ചെലവഴിക്കാറുണ്ട്.
അമ്പതുകളിലെയും പിന്നീടുള്ള ദശകങ്ങളിലെയും പ്രശസ്ത നടൻമാരായ മിഥുൻ ചക്രവർത്തി, രാജ് കുമാർ, അമിതാഭ് ബച്ചൻ എന്നിങ്ങനെയുള്ളവരുടെ ചിത്രങ്ങളാണ് കലാകാർ ധാബയിൽ സന്ദർശകരെ വരവേൽക്കുന്നത്. കാണികൾക്കായി മാഗിയും ബട്ടർ ബണ്ണും തയ്യാറാക്കുന്നതിനിടയിലും, ഏത് നിമിഷവും ഒരു കലാപ്രകടനത്തിന് പുഷ്കർ തയ്യാറാണ്.