ಬೆಟ್ಟಗಳ ರಾಜ್ಯವಾದ ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ನ ಮದ್ಕೋಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಗೋರಿಗಂಗಾ ನದಿಯ ದಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಕಲಾಕಾರ್ ಡಾಬಾ ಇದೆ. ರಭಸದಿಂದ ಹರಿಯುವ ನದಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಸಣ್ಣ ತಗಡಿನ ಶೆಡ್ನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಗಳಿವೆ.
ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ 'ಗರಂ ಪಾನಿ' (ಬಿಸಿ ನೀರಿನ ಬುಗ್ಗೆ) ಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗೇಳಲು ಮತ್ತು ಲಘು ಉಪಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಮದ್ಕೋಟ್ಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಕಲಾವಿದ ಪುಷ್ಕರ್ ತೋಲಿಯಾರವರ ರೋಮಾಂಚನಗೊಳಿಸುವ ಹಳೆಯ ಶೈಲಿಯ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳ ವೈವಿದ್ಯಮಯ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೋಡಲು ಮತ್ತು ಕೇಳಲು ಅಲ್ಲೇ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಕಲಾಕಾರ್ ಡಾಬಾವು ಸುಸ್ವಾಗತ ಅಂತನ್ನುತ್ತಾ, ಮಿಥುನ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಐವತ್ತರ ದಶಕ ಹಾಗೂ ಅದರ ನಂತರದ ದಶಕಗಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟರ ಫೋಟೋಗಳೊಂದಿಗೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಪುಷ್ಕರ್ ತನ್ನ ವೀಕ್ಷಕರಿಗಾಗಿ ಮ್ಯಾಗಿ ನೂಡಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬೆಣ್ಣೆ ಸವರಿದ ಬನ್ಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಲೇ, ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲು ಸದಾ ಸಿದ್ಧರಿರುತ್ತಾರೆ.