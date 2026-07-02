"जब मैं छोटा था, तो लोग मुझे देखकर कहते थे, 'अरे देखो, वो मिथुन जा रहा है'."

हालांकि, पुष्कर (44) के पसंदीदा कलाकार धर्मेंद्र हैं. "जब धर्मेंद्र जी की मौत हुई, तो मैंने दिन भर कुछ नहीं खाया. मेरे बच्चे मुझसे खाने के लिए कहते रहे, पर मैं खा नहीं सका."

पुष्कर की पत्नी रीता देवी ढाबा चलाने में उनकी मदद करती हैं. उनके पांच बच्चों में बड़ा वाला भी कभी-कभी मदद करता है. यह जोड़ा दिन के 500-600 रुपए कमा लेता है. कभी-कभी साल के आख़िर में और गर्मियों के मौसम में वह दोगुना तक कमा लेते हैं. बारिश के दिनों में उन्हें नदी किनारे का अपना यह स्टॉल बंद करना पड़ता है और सड़क किनारे भुना हुआ भुट्टा (मक्का) बेचना पड़ता है.

लेकिन जो पैसा यह जोड़ा कमाता है वह घर चलाने के लिए मुश्किल से ही काफ़ी पड़ता है. रीता बताती हैं, “दिन निकल जाता है, पर कोई पैसा नहीं बचता. हम जो भी कमाते हैं उसे अगले दिन का राशन लाने में ख़र्च कर देते हैं.”

“अगर मैं पढ़ा-लिखा होता, तो मैं मुंबई में [कलाकार] होता. पुष्कर ने पारी को बताया, "मेरा सपना है कि मैं एक बार अपनी आंखों से फ़िल्म कलाकारों को देखूं."