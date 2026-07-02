मदकोट में गोरीगंगा नदी के किनारे कलाकार ढाबा मौजूद है. हिमालय की गोद में नदी किनारे बना छोटा-सा यह ढाबा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ ज़िले में है.
सैलानी यहां के मशहूर गर्म पानी में डुबकी लगाने और नाश्ता करने मदकोट आते हैं. और कई लोग पुष्कर टोलिया को देखने-सुनने के लिए रुकते हैं, जो पुराने बॉलीवुड डायलॉग के मेन्यू के साथ पुराने कलाकारों की मिमिक्री पेश करते हैं.
कलाकार ढाबा में आपका स्वागत है. इसकी पहचान मिथुन चक्रवर्ती, राज कुमार, अमिताभ बच्चन और पचास और उसके बाद के दशकों के दूसरे मशहूर कलाकारों की तस्वीरों से होती है. पुष्कर हमेशा परफ़ॉर्म करने को तैयार रहते हैं, साथ ही अपने दर्शकों के लिए मैगी नूडल्स और बटर बन भी बनाते जाते हैं.