કલાકાર ઢાબા મદકોટમાં ગોરીગંગા નદીના કિનારે આવેલો છે. પહાડી રાજ્ય ઉત્તરાખંડમાં ખળખળ વહેતી નદીની બાજુમાં આવેલા પતરાંના આ નાનકડા છાપરાની પાછળ હિમાલયની પર્વતમાળાઓ એક રમણીય દૃશ્ય બનાવી રહી છે.
પ્રવાસીઓ મદકોટના પ્રખ્યાત ‘ગરમ પાણી’ (ગરમ પાણીના ઝરા)માં ડૂબકી લગાવવા અને નાસ્તો કરવા આવે છે. પણ ઘણા તો જૂની બોલિવૂડ ફિલ્મોના દમદાર ડાયલોગ્સની રોમાંચક રજૂઆત કરતા મિમિક્રી કલાકાર પુષ્કર ટોલિયાને જોવા-સાંભળવા રોકાઈ જાય છે.
કલાકાર ઢાબામાં તમારું સ્વાગત છે, જેની ઓળખ જ 50 અને ત્યાર પછીના દાયકાના મિથુન ચક્રવર્તી, રાજ કુમાર, અમિતાભ બચ્ચન અને બીજા ઘણા પ્રખ્યાત કલાકારોના ફોટાઓથી થાય છે. પુષ્કર પોતાના દર્શકો માટે મેગી અને બટર બન બનાવતાં-બનાવતાં પણ, પોતાની કળા પીરસવા માટે હંમેશાં તૈયાર રહે છે.