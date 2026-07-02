कलाकार ढाबा उत्तराखंड राज के मदकोट मं गोरीगंगा नदिया के पार मं हवय. तेजी ले बोहावत नदिया के तीर मं बने ये छोटकन टपरा के चरों मुड़ी हिमालय परबत दिखथे.
सैलानी मन मसहूर गरम पानी के कुंड मं डुबकी लगाय अऊ हल्का-फुल्का नाश्ता (कलेवा) करे बर मदकोट आथें. फेर कतको लोगन मन पुष्कर तोलिया ला देखे अऊ सुने बर उहिंचे रुक जाथें – वो ह मिमिक्री आर्टिस्ट (नकल करेइय्या कलाकार) आय अऊ ओकर करा जुन्ना बॉलीवुड डॉयलाग मन के गजब के रंग-ढंग हवय.
कलाकार ढाबा मं तुंहर स्वागत हवय, जेकर पहिचान मिथुन चक्रवर्ती, राज कुमार, अमिताभ बच्चन अऊ पचास के दसक अऊ ओकर बाद के नामी एक्टर मन के फोटो ले होथे. पुष्कर हर घड़ी अपन एक्टिंग दिखाय बर तियार रहिथे, अऊ संगे संग अपन देखेइय्या मन बर मैगी नूडल्स अऊ बटर बन (डबलरोटी) घलो बनाथे.