“जब मंय नानकन रहेंय, लोगन मन मोला देख के कहंय- ‘अरे देखो वो मिथुन जा रहा है’.”

44 बछर के ये सियान के पसंदीदा एक्टर धर्मेंद्र आय. “जब धर्मेंद्र जी गुजर गे, त मंय एक दिन तक ले कुछु नइ खांय; मोर लइका मन मोला खाय बर कहत रहेंय, फेर मंय खायेच नइ पांय.”

ओकर सुवारी रीता देवी ओकर संग ढाबा चलाथे अऊ ओकर मन के पांच झिन लइका मन ले बड़े लइका मन कभू-कभू हाथ घलो बटाथें. ये जोड़ा रोज के 500-600 रूपिया कमा लेथे –कभू-कभू साल के आखिर अऊ घाम के भारी सीजन मं वो मन येकर ले दुगुना कमा लेथें. बरसा होय ले वो मन ला नदिया के तीर वाले टपरा ला बंद करे ला परथे अऊ रोड तीर मं भुट्टा (जोंधरा) भूनके बेचे ला परथे.

फेर वो दूनों जेन कमाथें, वो ह ले-दे के पुरथे. वो ह कहिथे: “दिन के आखिर मं एको पइसा नइ बांचय, जेन कमई होथे, वोला अवेइय्या दिन बर सामान बिसोय मं खरचा कर देथन.”

पुष्कर पारी ला बताथे, “गर मंय पढ़े-लिखे रहितें, त मुंबई मं [एक्टर] होतेंय. मोर सपना आय के बस एक पईंत अपन आंखी ले फिलिम स्टार मन ला देखंव.”