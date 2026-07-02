মদকোটের গোরিগঙ্গা নদীর পাড়েই কলাকার ধাবা। উত্তাল ফেনিল নদীর ধারে এক ছোট্ট টিনের চালা, দৃশ্যপটে পার্বত্য উত্তরাখণ্ডের হিমালয়।
পর্যটকেরা মদকোটে ভিড় জমান জগৎখ্যাত গরম পানি, অর্থাৎ উষ্ণপ্রস্রবণে ডুবকি দিতে। তারপরেই মুখরোচক জলখাবারের খোঁজ করেন। আর অনেকেই হরবোলা পুষ্কর তোলিয়ার কণ্ঠে স্বর্ণযুগের বলিউডি হিরোদের সংলাপ শুনবেন বলে থেকে যান।
কলাকার ধাবায় স্বাগত! পাঁচের দশক থেকে আরম্ভ করে পরবর্তীকালের তাবড় তাবড় সব চলচ্চিত্র তারকার ছবি সাজানো রয়েছে। আছেন মিঠুন চক্রবর্তী, রাজ কুমার, অমিতাভ বচ্চন প্রমুখ। দর্শকদের জন্য ম্যাগি আর মাখন-পাঁউরুটি বানাতে বানাতেই ফিল্মস্টারদের নকল করতে থাকেন পুষ্কর। এই কাজটা করার জন্য তিনি সদা প্রস্তুত হাস্যমুখে।