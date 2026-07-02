‘कलाकार ढाबा’ मदकोट में गोरीगंगा नदी के तीरे ह. बहत नदी के तीरे एगो छोट टीने के गुमटी के पीछे उत्तराखंड राज्य के पहाड़ी से हिमालय लऊकी जाला.
मदकोट में घुमवईया (पर्यटक) परसिद्ध गरम पानी में डुबकी लगावे, आ चाट-चटनी खाए आवेने. बाकिर ओमे से पहले ढेर लोग पुष्कर तोलिया के देखे-सुने खातिर रुकी जाने. तोलिया एगो मसखरा (मिमिक्री कलाकार) हवें, जे पुरान बालीबुडिया डायलागन से खिदमत करेने.
‘कलाकार ढाबा’ में राउर स्वागत बा. इहंवा रउरा पचास आ ओकरा बाद के दशक के मशहूर कलाकारन जईसे मिथुन चक्रवर्ती, राजकुमार, अमिताभ बच्चन के फोटू मिली. पुष्कर हरमेसा, जब ऊ मैगी आ बन मस्का बनावत रहेने तब्बो, अपने दर्शकन खातिर मसखरई करे के तैयार रहेने.