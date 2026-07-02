উত্তৰাখণ্ডৰ পাৰ্বত্য ৰাজ্যখনৰ উত্তাল গিৰিনদী গৌৰীগংগাৰ পাৰত অৱস্থিত এই কলাকাৰ ধাবা। হিমালয়ৰ উত্তংগ শৃংগৰ মাজেৰে বৈ যোৱা নদীখনৰ পাৰতেই গঢ়ি উঠিছে টিনৰ চালিৰ এই সৰু হোটেলখন।
বিখ্যাত গৰম পানীৰ উঁহত বুৰ মাৰিবলৈ আৰু জলপান গ্ৰহণ কৰিবলৈ পৰ্যটকসকল মাদকোটত উপস্থিত হয়৷ কিন্তু তেওঁলোকৰ মাজৰে অনেকেই আকৌ পুষ্কৰ তোলিয়াৰ অভিনয় চাবলৈ আৰু তেওঁৰ মুখেৰে চিনেমাৰ সংলাপ শুনিবলৈ তাতে ৰৈ যায়৷ পুষ্কৰ হৈছে পুৰণি বলীউডৰ ছবিৰ ৰোমাঞ্চকৰ সংলাপৰ এক অনবদ্য ভঁৰাল- এজন অনুকৰণ-শিল্পী (মিমিক্ৰী আৰ্টিষ্ট)।
প্ৰতিষ্ঠিত অভিনেতা মিঠুন চক্ৰৱৰ্তী, ৰাজকুমাৰ, অমিতাভ বচ্চন আদিকে ধৰি পঞ্চাশৰ দশকৰ পৰা পৰৱৰ্তী সময়ৰ বহু বিখ্যাত অভিনেতাৰ আলোকচিত্ৰই এই কলাকাৰ ধাবাৰ পৰিচয় দাঙি ধৰে। গ্ৰাহকৰ বাবে মেগী নুডলচ্ আৰু মাখন সনা বানৰুটী প্ৰস্তুত কৰি থকাৰ মাজতেই পুষ্কৰে সততেই নিজৰ কলা প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ সাজু হৈ থাকে৷