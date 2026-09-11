“বাইদেউ, কিবা এটা কৰক। নহ’লে সিহঁতে মোক যিকোনো মুহূৰ্ততে মাৰিয়েই পেলাব!” মোৰ সৈতে দেখা হোৱা মাত্ৰকে এইদৰেই কথা আৰম্ভ কৰিলে গিৰিজা দেৱীয়ে। “মই কালি আবেলিয়েই এই সৰু আন্ধাৰ কোঠাটোত নিজকে আৱদ্ধ কৰি ৰাখিছো যাতে সিহঁতে মোক আৰু মাৰ-ধৰ কৰিব নোৱাৰে,” কথাখিনি কৈ থাকোতে তেওঁ উচুপি উঠিল।
ঠেক বাট এটাৰ এফালে দম কৰি থোৱা আছে এসোপামান বাচন, বাটটোৰে গৈ মই সেই কোঠাটো পালোগৈ য’ত গিৰিজাই তেওঁৰ শহুৰেকৰ ঘৰৰ মানুহৰ পৰা বাচিবলৈ নিজকে আৱদ্ধ কৰি ৰাখিছে। কোঠাটোৰ বাহিৰত এটা ৰান্ধনিঘৰ আৰু সৰু মুকলি ঠাই আছে য’ত তেওঁৰ স্বামী আৰু সন্তানে খাবলৈ বহে।
পোন্ধৰ বছৰ আগতে গিৰিজা (৩০) পেচাত ৰাজমিস্ত্ৰী হেমচন্দ্ৰ আহিৰৱাৰ (৩৪)ৰ সৈতে বিয়াত বহিছিল। তেওঁলোকৰ ১৪, ১১ আৰু ৬ বছৰীয়া তিনিটা সন্তান আছে।
গিৰিজাৰ সমস্যাবোৰ আৰম্ভ হৈছিল যেতিয়া শহুৰেকৰ ঘৰৰ মানুহৰ অযুক্তিকৰ দাবীৰ বিৰুদ্ধে তেওঁ থিয় দিছিল। তেওঁলোকৰ দাবী আছিল যে গিৰিজাই চাকৰি এৰিব লাগে। উত্তৰপ্ৰদেশৰ মাহোবা জিলাৰ কাবৰাই ব্লকৰ নিজৰ গাঁও বাছাওৰাত স্বীকৃত সামাজিক স্বাস্থ্যকৰ্মীৰ (চমুকৈ আশা)ৰ কামত তেওঁ যেতিয়া সোমায়, তেতিয়াৰ পৰা পৰিস্থিতি আৰু শোচনীয় হৈ পৰে। এতিয়া আকৌ লকডাউন পৰাত তেওঁৰ শহুৰেকহঁত গাঁৱলৈ উভতি অহাত পৰিস্থিতি অসহ্যকৰ হৈ পৰিছে।
গিৰিজাই কয়, “লকডাউনৰ আগতে যেতিয়া তেওঁলোক (শহুৰ আৰু শাহুৱেক) দুয়ো দিল্লীত আছিল, পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণত আছিল।” তেওঁলোকে তাত শ্ৰমিক হিচাপে কাম কৰে। “কিন্তু যিদিনাৰ পৰা তেওঁলোক উভতি আহিল, মই ঘৰখনত তিষ্ঠি থকাটোৱে টান হৈ পৰিছে। প্ৰথম অৱস্থাত মই যেতিয়া গাঁৱৰ কোনো গৰ্ভৱতী মহিলাক চাবলৈ গৈছিলো বা চিকিৎসালয়লৈ লৈ গৈছিলো, তেওঁলোকে কৈছিল যে মই পৰপুৰুষক লগ কৰিবলৈ গৈ আছো। কিন্তু আশাকৰ্মী হিচাপে এইবোৰ মোৰ দায়িত্ব।” আমি ছাদলৈ যাওতে তেওঁৰ ছবছৰীয়া সন্তান যোগেশ আমাৰ পিছে পিছে আহিল।
গিৰিজাই খুব কান্দিছিল। চকু আৰু ওঁঠ ফুলি গৈছিল। তেওঁ আৰু হেমচন্দ্ৰ এটা যৌথ পৰিয়ালত থাকে। হেমচন্দ্ৰৰ দুই খুৰাক তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ সৈতে একেখন ঘৰতে থাকে, অৱশ্যে চৌকা বেলেগ। কিন্তু চোতাল একেখনেই আৰু ওলোৱা-সোমোৱা ৰাস্তা একেটাই।