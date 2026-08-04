ছোট্ট দুটো ঘরে রীতিমতো এক ‘বিপ্লব’ ঘটে চলেছে যেন। ফটকে ঘেরা একটা বেশ বড়োসড়ো জায়গার লেজুড়-ই বলা চলে এই অংশটুকুকে, পোশাকি নাম – 'মিল কন্ট্রোল অ্যাসেম্বলি ইউনিট’। কুদুম্বশ্রী পরিচালিত এ কারখানার দায়িত্বে আছে নয় জন মেয়ের একটি দল, দুখানা ঘরের মধ্যে একটায় তিনজন আরেকটায় বাকি ছ’জন। হাতে করে ধাতুর জিনিস কাটার ভারী ভারী যন্ত্রপাতি, ভালভের নানা যন্ত্রাংশ, ক্যালিব্রেশন চার্ট বা ক্রমাঙ্কণ তালিকা এমনি সব জিনিসের মাঝে বসেই ব্যস্ত হাতে কাজ এগোন সকলে। দলের নাম ফিনিক্স অ্যাক্টিভিটি গ্রুপ, কন্ট্রোল আর ট্রিপ ভালভের নানা অংশ জোড়া লাগান তাঁরা।
তিনজনের কাজের ঘরটায় ঢোকার মুখে জুতো খুলে আমরা ভিতরে গেলাম। এইটুকুনি জায়গার নিরিখে হুলুস্থূলই চলছে বলা যায়। আমাদের সঙ্গে কথা বলছিলেন গিরিজা শশীন্দ্রন, ওই ইউনিটের সভাপতি। ওদিকে একটা কন্ট্রোল ভালভের খাঁচায় হাতুড়ি চালাচ্ছিলেন মিনি, বাগে আনার চেষ্টা করছিলেন নাট-বল্টু দিয়ে। অন্য টেবিলে আজিদা নিয়মমাফিক একটা তৈরি ভালভের কার্যক্ষমতা যাচাই করে নিচ্ছিলেন, কাজের ভাষায় যাকে বলে ক্যালিব্রেশন। প্রত্যেকটি টেবিলে পরিপাটি সারিতে সাজানো আছে পঞ্চাশেরও বেশি লাল রঙের ট্রে, সেসবের মধ্যে থরে থরে রাখা ভালভের অংশগুলো। এক সপ্তাহের প্রশিক্ষণ আর নিত্য অভ্যাসের মধ্যে দিয়েই এতরকম কাজ আয়ত্তে আসে। কর্মী মেয়েদের কথায়-কাজে তাঁদের এক একজন বিশেষজ্ঞ বলে চিনতে ভুল হয় না, কিন্তু তৈরি হওয়া ভালভ কোথায় কিভাবে ব্যবহার হচ্ছে সে বিষয়ে তাঁরা নিশ্চিত নন, প্রশিক্ষণের সময় কোম্পানির পক্ষ থেকে জানানোই হয়নি আসলে। আমাদের প্রশ্নের জবাবে একখানা পুস্তিকা বার করে তাতে ওই ভালভ লাগানো বড়ো একটা যন্ত্রের ছবি দেখিয়ে দেন গিরিজা। “সব জেনে ফেললে যদি আমরা নিজেরাই একটা কারখানা খুলে বসি, ওই ভয়েই বলে না বোধহয়,” মেয়েদের গলায় ঠাট্টার সুর।
এই কাজের জন্য প্রয়োজন পুঙ্খানুপুঙ্খ বিষয়ে তীক্ষ্ণ নজর, হাতের গুণ আর নির্ভুল দক্ষতা। এই ঘরের তিনজন সকাল নটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত কাজ করে রোজ গড়ে দশটা করে ভালভ জোড়া শেষ করেন। এতে আয় হয় ভালভ পিছু দেড়শো টাকা। চুক্তিমতো, মাসে অন্তত পঞ্চাশটা ভালভ জোড়ার লক্ষ্যমাত্রা তাঁরা অনায়াসেই পূরণ করে ফেলেন।