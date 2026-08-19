مونگی بین سے ملئے، جو گجرات کے جونا گڑھ ضلع کے جوجھار پور گاؤں میں رہتی ہیں۔ وہ پیروں میں ’’کڈلا‘‘ پہنے ہوئی ہیں، جس کا وزن آدھا کلو ہے۔ یہ زیور روایتی طور پر گجرات کی کولی برادری کی عورتیں پہنتی ہیں۔ چاندی سے بنے اس زیور کا وزن آدھا کلو سے ایک کلو تک ہو سکتا ہے۔
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Junagadh, Gujarat|
WED, AUG 19, 2026
کولی برادری کا کڈلا
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