2025 ఫిబ్రవరిలో ఒక రోజు, రోషన్ సదాశివ్ కుళేకు ఒక స్నేహితుడి నుండి ఫోను వచ్చింది. కంప్యూటర్ ఆపరేటర్గా లావోస్లో పని చేస్తాడేమోనని ఆ స్నేహితుడు అడిగాడు. మంచి జీతం - నెలకు 90,000 రూపాయల నుండి ఒక లక్షవరకు - అతని ప్రయాణం, జీవించటానికి అవసరమైన ఖర్చులను కంపెనీయే భరిస్తుంది.
పోయినేడాది రోషన్ బృందంలో భాగంగా ఉండి, అతనితోబాటు మూత్రపిండాన్ని అమ్ముకొన్న జమ్మూ కశ్మీర్కు చెందిన ఆ స్నేహితుడు కూడా అప్పుడే అక్కడ ఉద్యోగంలో చేరాడు.
రోషన్ డిగ్రీ పూర్తి చేశాక కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామింగ్లో కోర్సు చేశారు. అందుకే ఒక ఆఫీసులో పని చేయటమంటే మంచి అవకాశమేనని అనుకొన్నారు. “ఆ పని అంత శారీరక శ్రమతో కూడుకొన్నది కాదని నా స్నేహితుడు చెప్పాడు, అందుకే ఆలోచించటం మొదలుపెట్టాను,” అంటారతను.
అప్పులు తీర్చటానికి తన మూత్రపిండాన్ని అమ్మిన తర్వాత కూడా, ఆ శస్త్రచికిత్స నుండి అప్పుడప్పుడే కోలుకొంటున్న రోషన్, బ్రహ్మపురికి చెందిన నిందితులైన ఆరుగురు వడ్డీ వ్యాపారుల నుండి వేధింపులు ఎదుర్కొంటున్నారు.
కుటుంబానికి చెందిన ఇల్లు నాలుగు వేరు వేరు ఆర్థిక సంస్థల తాకట్టులో వుంది. తండ్రి తన జీవితకాలం పొదుపుచేసిన మొత్తంనుండి కొన్న పొలాన్ని ఆ ఆరుగురు అప్పులవాళ్ళలో ఒకరు లాక్కొన్నారు. మిగతా ఆస్తులు కూడా అప్పు కింద పోయినప్పటికీ, ఇవ్వాల్సిన అప్పు 10 లక్షల కంటే ఎక్కువై కూర్చుంది.
అతని తండ్రి పింఛను, భార్య అంగణ్వాడీ జీతం, తమ్ముడి రోజువారీ కూలి లేక పొలం పని నుండి వచ్చే రాబడి ఏ మాత్రం సరిపోదు. కొంతకాలం పాటు ఒక బ్యాంకు కరస్పాండెంటుగా ఉద్యోగం చేసిన రోషన్, మహావ్యాధి సమయంలో ఆ ఉద్యోగాన్ని కోల్పోయారు. అప్పటి నుండి రోషన్ ఎలాంటి పనీ సంపాదించలేకపోయారు.
అతనా ఉద్యోగ అవకాశాన్ని అందుకొన్నారు.