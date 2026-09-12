2025 ഫെബ്രുവരിയിൽ റോഷൻ സദാശിവ് കുലെയ്ക്ക് ഒരു കൂട്ടുകാരൻ്റെ വിളി വന്നു. ലാവോസിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓപ്പറേറ്ററായി ജോലിക്ക് വരാൻ തയ്യാറുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ച്. നല്ല ശമ്പളമായിരുന്നു. പ്രതിമാസം 90,000 രൂപ മുതൽ 1 ലക്ഷം വരെ. യാത്രാച്ചിലവുകളും ജീവിതച്ചിലവുകളുമൊക്കെ കമ്പനിയുടെ വക.
കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം, റോഷൻ്റെ കൂടെ, കമ്പോഡിയയിൽവെച്ച് വൃക്ക വിറ്റ, ജമ്മു-കശ്മീരിലെ ഒരു സുഹൃത്താണ് വിളിച്ചത്. അയാൾ അവിടെ ജോലിക്ക് ചേർന്നതേയുണ്ടായിരുന്നുള്ളു.
ബിരുദത്തിനുശേഷം റോഷൻ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമിൽ ഒരു കോഴ്സ് ചെയ്തിരുന്നു. അതിനാൽ ഒരു ജോലിക്കുള്ള ക്ഷണം നല്ല കാര്യമായി അയൾക്ക് തോന്നി. “വലിയ അദ്ധ്വാനമൊന്നുമില്ല എന്ന് കൂട്ടുകാരൻ പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് ഞാനതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കാൻ തുടങ്ങി,” അദ്ദേഹം പറയുന്നു.
വായ്പ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ വൃക്ക വിറ്റ്, സർജറിയിൽനിന്ന് സാധാരണ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവരുമ്പോഴും, ബ്രഹ്മപുരിയിലെ ആ ആറ് സ്വകാര്യ വായ്പക്കാർ അയാളെ ശല്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു.
കുടുംബവീട് നാല് വ്യത്യസ്ത സാമ്പത്തിക സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് പണയം വെച്ചിരുന്നു. അച്ഛൻ്റെ ജീവിതസമ്പാദ്യംകൊണ്ട് വാങ്ങിയ കൃഷിസ്ഥലം ആ ആറുപേരിലൊരാൾ കൈക്കലാക്കിയിരുന്നു. മറ്റ് സ്വത്തുവകകളും നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു റോഷന്. എന്നിട്ടും, വായ്പ്പാത്തുക 10 ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽത്തന്നെ ബാക്കിയായി.
അച്ഛൻ്റെ പെൻഷനും, ഭാര്യയുടെ അങ്കണവാടി ശമ്പളവും കൃഷിപ്പണിയിൽനിന്നുള്ള സഹോദരൻ്റെ ദിവസക്കൂലിയും ഒന്നും തികഞ്ഞിരുന്നില്ല. കോവിഡ് വരുന്നതുവരെ ഒരു ബാങ്കിങ്ക് കറസ്പോണ്ടൻ്റായി കുറച്ചുകാലം ജോലി ചെയ്തിരുന്ന റോഷന് പിന്നീട് ജോലിയൊന്നും കിട്ടിയതുമില്ല.
അയാൾ ആ പുതിയ ജോലിവാഗ്ദാനം സ്വീകരിച്ചു.