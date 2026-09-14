ફેબ્રુઆરી 2025 માં એક દિવસ રોશન સદાશિવ કુળેને એક મિત્રનો ફોન આવ્યો જેણે પૂછ્યું કે શું તેઓ કમ્પ્યુટર ઓપરેટર તરીકે કામ કરવા માટે લાઓસ આવવા માગે છે. પગાર સારો હતો - 90,000 થી 1 લાખ રુપિયા મહિને - અને મુસાફરીનો અને રહેવાનો ખર્ચ કંપની ઉઠાવવાની હતી.
આ મિત્ર મૂળ જમ્મુ અને કાશ્મીરના હતા, તેમણે પણ રોશનના જ જૂથના ભાગ રૂપે ગયા વર્ષે કંબોડિયામાં પોતાની કિડની વેચી દીધી હતી, તેઓ હમણાં જ ત્યાં નોકરીમાં જોડાયા હતા.
સ્નાતક થયા પછી રોશને કોમ્પ્યુટર પ્રોગ્રામિંગનો કોર્સ કર્યો હતો, અને ઓફિસમાં કામ કરવાનો વિચાર ખૂબ જ આકર્ષક હતો. તેઓ કહે છે, "આ મિત્રએ મને કહ્યું કે આ નોકરી શારીરિક રીતે થકવી નાખનારી નહીં હોય, એટલે મેં તેના પર વિચાર કરવાનું શરૂ કર્યું."
લોન ચૂકવવા માટે પોતાની કિડની વેચી દીધા પછી શસ્ત્રક્રિયા બાદ રોશન સ્વસ્થ થઈ રહ્યા હતા ત્યારે પણ તેમને બ્રહ્મપુરીના છ આરોપી શાહુકારો દ્વારા હેરાન કરવામાં આવી રહ્યા હતા.
આ પરિવારનું ઘર ચાર અલગ અલગ નાણાકીય સંસ્થાઓ પાસે ગીરવે મૂકવામાં આવ્યું હતું, તેમના પિતાની જીવનભરની બચતમાંથી ખરીદેલું ખેતર છ શાહુકારોમાંના એકે લઈ લીધું હતું, બીજી સંપત્તિઓ ફડચામાં ગઈ હતી, અને તેમ છતાં લોનની (ચુકવવાની બાકી) રકમ 10 લાખ રુપિયાથી વધુ હતી.
તેમના પિતાનું પેન્શન, તેમના પત્નીનો આંગણવાડીનો પગાર અને તેમના ભાઈની દાડિયા મજૂરી અથવા ખેતમજૂરીમાંથી થતી કમાણી પૂરતી નહોતી. મહામારી દરમિયાન નોકરી ગુમાવ્યા પછી થોડા સમય માટે રોશને બેંકિંગ કોરસપોન્ડન્ટ તરીકે નોકરી કરી હતી, એ પછી રોશનને કોઈ કામ મળ્યું નહોતું.
તેમણે નોકરીની ઓફર સ્વીકારી લીધી.