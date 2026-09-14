फरवरी 2025 में एक दिन रोशन सदाशिव कुले के एगो दोस्त के फोन आईल कि का उ कंप्यूटर ऑपरेटर के काम करे लाओस आवल चाहत बाने. तनखाह बढ़िया रहे – 90,000 से 1 लाख महीना – आ ऊपर से कंपनी अईला-गईला आ रहन-सहन के खरचा के भी ख्याल राखत रहे.
उनकर ई दोस्त जम्मू-कश्मीर के रहे आ रोशन के संगे उहे समूह के हिस्सा के तौर प पछिला बरिस कंबोडिया में आपन किडनी बेच देले रहले, औरी अब्बे-अब्बे ओहिजा के काम में शामिल भईल रहले.
रोशन ग्रेजुएशन के बाद कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के कोर्स कइले रहलें, आ कवनो ऑफिस में काम करे के मौका उनकरा के बढ़िया बुझाइल. ऊ कहेने कि “इ काम से देहीं पर जोर ना लागी, हमार दोस्त हमरा के बतवले रहे. एहसे हम एकरा प विचार करे लगनी.”
कर्जा चुकावे खातीर किडनी बेचला के बाद भी सर्जरी से उबरत रोशन के ब्रह्मपुरी के 6 आरोपी साहूकार परेशान करत रहले.
उनकर परिवार, अपनी घर के चार गो अलग-अलग वित्तीय संसाधन के लगे गिरवी रखले रहे. उनकर बाऊजी के जिनिगी भर के बचत से खरीदल खेत छह गो साहूकारन में से एगो ले लिहले रहे, औरी बाकी संपत्ति बेच के खतम क दिहल गइल रहे आ तबहियो लोन के रकम 10 लाख रुपिया से बेसी रहे.
उनकर बाबूजी के पेंशन, उनकर मेहरारू के आगनवाड़ी के वेतन, आ भाई के दिहाड़ी मजूरी आ खेती के मजदूरी से कमाई पर्याप्त ना रहे. रोशन बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट के रूप में कुछ समय तक काम कइले रहने, जबले कोविड महामारी के दौरान उनकर नौकरी ना छूट गईल. तब से उनकरा के काम ना मिल पावत रहे.
ऊ नौकरी के प्रस्ताव स्वीकार क लिहले.