रोशन आ विशाल एह तेजी से बढ़त ऑनलाइन साइबर घोटाला अभियान के ताजा शिकार बन गइल रहले – एगो अइसन उद्योग जवना के बारे में मानल जाला कि ऊ गरीब, पिछड़ल देशन के लाखन कामगारन के गुलाम बना दिहले बा. मजदूरन के ऑनलाइन बिक्री आ आईटी उद्योग में बढ़िया वेतन वाला नौकरी के वादा से लुभावल जाला, आ साइबर धोखाधड़ी के कई देशन में फइलल कारोबार में फांसल जाला.

रोशन बतवले कि “हमनी के मूल रूप से पूरा दुनिया के लोग के धोखा देत रहती. “हमनी के पहिला दिन से फेसबुक प फर्जी आईडी बनाके, धोखेबाजी करी के, लोग के फोन करे खाती एआई टूल के इस्तेमाल करत रहनी, बड़ निवेशक के बड़ वादा के लोभ देके फंसावत रहनी आ बैंकिंग में धोखाधड़ी करत रहनी. ऊ लोग मजूरन से कुछुओ करावेले.”

रोशन अफ्रीका, भारत, बांग्लादेश अउरी कई देशन के बीस साल के आसपास नवयुवा देखले. ई लोग हफ्ता में छह दिन 12-14 घंटा काम करत रहले. ओ लोगन के वादा कइल तनखाह दिहल गइल, बाकिर घरे लवटे के आजादी ना रहे.

रोशन यादी करी के कहले कि “विशाल तुरंत जाए के चाहत रहले, उ बहुत डेरा गईल रहले, हमहूं डेरा गईल रहनी.”

कवनो तरीका से रोशन पहिला हफ्ता में फिदी से विशाल के रिहाई के बातचीत कईले, एह बहाने कि विशाल के कंप्यूटर के संचालन के बारे में ओतना बढ़िया से ना मालूम रहे जेतना उनकरा के खुद रहे.

रोशन याद करेले, “हमनी में से हरेक के बहाली होखला पर फिदी के कंपनी से 10,000 युआन (लगभग 1.3 लाख रुपया) मिलल. विशाल के पासपोर्ट वापस करे आ घरे लवटे के अनुमति देवे खाती ऊ 10,000 युआन के मांग कईलस. हमनी के मूल रूप से गुलाम रहनी जा. हमनी के जान के भी डर रहे. हम उनकरा के मना लेहनी कि समय के संगे उ हमरा वेतन से महीना के किस्त काट सकत बाने अवुरी विशाल के तुरंत वापस आवे दे सकत बाने. गनीमत रहे कि उ मान गईले, अवुरी विशाल घरे लवट गईले.”

विशाल ए कहानी खातिर पारी से बात ना करत रहले; ऊ ओ दौर के बुरा सपना के रूप में भुला दिहल चाहत बाने.