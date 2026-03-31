केपी ने बचपन से अंगामी पुरुषों की कई पीढ़ियों को गहरी एकाग्रता के साथ खोफी टोकरी बुनते हुए देखा है, जहां हर बांस की पट्टी को किनारे के चारों ओर कसकर बुनना होता है, और एक बार बुनाई शुरू हो जाए, तो कारीगर बीच में रुक नहीं सकता, वरना टोकरी ढीली हो जाएगी.

हालांकि, उन्होंने यह कला बचपन में सीख ली थी, लेकिन उन्होंने इसका अभ्यास नहीं किया. इसके बजाय, वे अपनी मां के साथ बेंत और बांस इकट्ठा करने और बेचने में मदद करते थे, धान के खेतों में काम करते थे और कोहिमा के व्यस्त बाज़ार में अपने माता-पिता की किराने की छोटी दुकान में भी हाथ बंटाते थे.

क़रीब दो दशक पहले, जब वे 30 साल के हुए, तब खोफी बुनना उनका स्थायी पेशा बन गया. खोनोमा में बुनकरों की संख्या घटती देखकर वे इस ओर आकर्षित हुए और अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाना चाहते थे. वे कहते हैं, “सबकुछ हाथ से बुना जाता है. मेरे पूर्वज अपने हाथों से काम करते थे और मुझे भी यही सिखाया गया है. इसके अलावा, खोनोमा में इस कला के लिए कोई सही मशीनें नहीं हैं.”

खोनोमा में बुनाई के लिए भारतीय लकड़ी वाला बांस (बम्बूसा टुल्डा) पसंद किया जाता है, क्योंकि यह मज़बूत और लचीला होता है. इसे पतली पट्टियों में काटकर कसकर बुना जा सकता है और यह भारी वज़न भी बिना टूटे सह सकता है.

अनुभवी कारीगर केपी कहते हैं, “जो लोग हमारी चीज़ें ख़रीदते हैं वे सिर्फ़ तैयार टोकरी देखते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि इसे बनाने में कितना समय लगता है.” वे बांस की पट्टियों को लकड़ी या धातु के सांचे के चारों ओर कसकर लपेटते हुए खोफी का गोल किनारा और चौकोर आधार बनाते हैं. उनके औज़ारों में एक दाओ (चौड़ी धार वाला चाकू) और उंगलियों को कटने से बचाने के लिए मोटा कपड़ा शामिल है.

केपी कहते हैं, “मैं तेउज़ो से पानी लाकर काम शुरू करता हूं,” जो गांव का सामुदायिक मीठे पानी का स्रोत है. “हमें बांस को तीन से सात दिनों तक भिगोकर रखना पड़ता है. यह सबसे लंबा चरण होता है और हमें इंतज़ार करना पड़ता है कि बांस इतना नरम और लचीला हो जाए कि मैं उसे पतली पट्टियों में काट सकूं.”

छोटी टोकरियां बनाने में एक हफ़्ते से 10 दिन तक लग सकते हैं, जबकि बड़ी टोकरियां बनाने में 40 दिन तक का समय लग सकता है. तैयार होने के बाद हर टोकरी में गूंथी हुई खेलिए (सिर पर बांधने वाली पट्टी) लगाई जाती है और राख तथा बेंत के बुरादे से उसे चिकना और मज़बूत किया जाता है. इनकी क़ीमत लगभग 5,000 से 15,000 रुपए तक होती है.