जादूचा प्रयोगच म्हणायला पाहिजे. आपल्या दुकानातल्या एका निळ्या खोक्यातून डी. फातिमा काय काय खजिना बाहेर काढते की बघत रहावं. एकेक मासा म्हणजे एखादं शिल्पच. मोठे, कडक मासे. तूतुकुडीच्या समुद्रात वावरणारे हे मासे आता फातिमाच्या त्या खोक्यात वाळवून जतन करून ठेवलेत. सगळी जादू त्या सूर्याची, कुशल अशा हातांची आणि पसाभर मिठाची.
फातिमा एक मोठा राणी मासा उचलून आपल्या चेहऱ्याजवळ आणते. तिच्या उंचीच्या निम्मा भरतो तो मासा. त्याचं तोंडच तिच्या पंजाएवढं असेल. तोंडापासून ते शेपटापर्यंत एक मोठी चीर दिसते. मासा फाडून आतली सगळी घाण काढून त्याच्या पोटात मीठ भरलेलं असतं. त्यानंतर तळपत्या उन्हात तो सुकवला जातो. मासाच कशाला, इथली धरती आणि इथली माणसं सुद्धा या सूर्याने करपून टाकलीयेत.
फातिमाच्या चेहऱ्यावरच्या आणि हाताच्या सुरकुत्या या आयुष्यभराच्या उन्हाची गोष्ट सांगतात. ती मात्र वेगळीच गोष्ट घेऊन येते. वेगळ्याच काळातली. तिची आची म्हणजेच आजी मासे खारवून विकायची. वेगळ्या शहरात राहणारी. घरासमोरच्या रस्त्यापलिकडचा कालवा तेव्हा काही फुटाचा होता. आणि मग २००४ साली सुनामी आली. गाळ आणि गटाराने घर भरून गेलं. नव्या घराचा शब्द दिला गेला. पण ते नवं घर “रूम्ब दूरम” खूपच लांब होतं, फातिमा सांगते. हातानेच किती दूर ते दाखवते. बसने अर्धा तास लागायचा. बरं, मासे घ्यायला किनाऱ्यावर यायलाच लागायचं.
नऊ वर्षांनंतर फातिमा आणि तिच्या बहिणी पुन्हा एकदा आपल्या जुन्या घरी आल्या. तेरेसपुरम. तूतुकुडी शहराच्या वेशीवरची एक वसाहत. रुंद झालेल्या कालव्याच्या कडेने घरं आणि दुकानं आहेत. पाणी संथ वाहत असतं. दुपार निश्चल थांबलेली असते. मासे सुकवत असतानाच या बायांचं आयुष्य सुद्धा जतन करत. थोडं मीठ आणि भरपूर उन्हात.
लग्न होईपर्यंत फातिमा आपल्या आजीच्या व्यवसायात काम करत होती. वीस वर्षांपूर्वी नवरा वारला आणि मग पुन्हा ती त्याच कामात परत आली. फातिमाला अजूनही आठवतं. ती आठ वर्षांची असेल. मासेमारी करून बोटी किनाऱ्याला लागल्या की जाळ्यात अडकलेले मासे फडफडत असायचे. आज ५६ वर्षांनी मात्र सगळे मासे ‘आइस मीन’ बर्फात ठेवलेले असतात. मासे पॅक करण्यासाठी बर्फ नेलेला असतो आणि मासे धरले की लगेच बर्फात गोठवले जातात. मोठ्या माशांचा व्यवहार लाखात चालतो. “त्या काळी आणे आणि पैशात चालायचं सगळं. शंभराची नोट म्हणजे केवढा तरी पैसा वाटायचा तेव्हा. आता काय सगळंच लाखात आणि हजारात चालतं.”