चदरिया झीनी रे झीनी, चदरिया झीनी रे झीनी
राम नाम रस भीनी, चदरिया झीनी रे झीनी
अष्ट कमल का चरखा बनाया, पंच तत्त्व की पूनी
नऊ-दहा मास बिनन को लागे, मूरख मैली कीनी
चदरिया झीनी रे झीनी...
कबीरदासांचा एखादा दोहा गाताना, नेहरू दासजींची बोटं हार्मोनियमच्या पट्ट्यांवरून फिरतात. त्यांच्या त्या हालचालींमध्ये एक विलक्षण नजाकत आणि सुसंवाद दडलेला असतो; जणू काही ते सुरांचे आणि भावनांचेच एखादे नक्षीकाम विणतायत. एकेकाळी हेच हात मागावर (विणकाम यंत्रावर) कशा लयीत थिरकत असतील, याची कल्पना करणं सहज शक्य आहे. अर्थात, आजकाल विणकाम करण्यापेक्षा गायन करणं त्यांना अधिक नैसर्गिक वाटतं. विणकामाचा तो वारसा त्यांनी आपल्या दोन मुलांकडे सोपवलाय. तरीही, एक 'कबीरपंथी' (१५ व्या शतकातील कवी कबीर यांचे अनुयायी) म्हणून, आपल्या गीतांचा आणि आपल्या विणकामाचा एकमेकांशी असलेला संबंध आम्हाला समजावून सांगण्यास ते अत्यंत उत्सुक आहेत.
"ज्याप्रमाणे ईश्वर हे मानवी शरीर विणण्यासाठी वेळ घेतो, ज्याप्रमाणे मातेच्या गर्भात वाढणाऱ्या बाळाला जन्माला येण्यासाठी नऊ महिने लागतात, अगदी त्याचप्रमाणे... 'हमारा कबीर साहिब' ही गोष्ट आणि विणकाम करण्याची प्रक्रिया, या दोन्हींना एकमेकांशी जोडून जगाला जीवनाचे सत्य समजावून सांगत आहेत [आमचे कबीर साहिब या दोन गोष्टींची सांगड घालून जगाला जीवनाचे सत्य उलगडून दाखवत आहेत]." ७८ वर्षांचे नेहरू दास स्वतःला 'बैगाचक' भागातील सर्वात ज्येष्ठ विणकर म्हणवून घेतात.