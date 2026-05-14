पारंपरिक बुनाई को आगे बढ़ाने में अब कम लोग रुचि ले रहे हैं. दिहाड़ी मज़दूरी में ज़्यादा पैसे मिलते हैं. सुनील दास जी कहते हैं, “बुनाई भी बहुत मेहनत का काम है. यह पूरी तरह हाथ का काम है और इसमें बहुत समय लगता है. अगर एक परिवार के दो-तीन लोग मिलकर दो दिनों में एक साड़ी बुनते हैं, और उसे 2,000 से 2,300 रुपए में बेचते हैं, तो हम अपनी मेहनत की लागत भी कैसे निकाल पाएंगे? आप ही बताइए, हम कैसे गुज़ारा करेंगे?”

नेहरू दास जी की कमज़ोर होती नज़र और बढ़ती उम्र ने अब उनके और उनकी पत्नी के लिए बुनाई को एक चुनौती बना दिया है. सुनील दास के चाचा गंगू दास जैसे कई लोग अब पारंपरिक साड़ियों के अलावा अन्य वस्तुएं भी बनाने लगे हैं. सुनील दास कहते हैं, “वे अपने ग्राहकों की मांग के अनुसार कुर्ता, पायजामा और अन्य तरह की सूती साड़ियां बनाते हैं, ताकि थोड़ा अधिक कमा सकें. बैगा लोग अब पहले की तरह साड़ियां नहीं पहनते, इसलिए यह पारंपरिक कला प्रभावित हो रही है.”

सरकार ने इलाक़े में पारंपरिक पिट लूम करघे की जगह फ्रेम लूम को बढ़ावा देने की कोशिश की है. सुनील दास बताते हैं, “नए करघों के साथ हम तीन लोग मिलकर एक महीने में 15 से 20 साड़ियां बना सकते हैं, जबकि पिट लूम पर हम एक महीने में केवल दो-तीन साड़ियां ही बुन पाते हैं. सरकार हमें करघा उपलब्ध कराती है और प्रशिक्षण भी देती है.” हालांकि, तीन लोगों के लिए महीने के 30,000 रुपए, शहर में निर्माण मज़दूरी करके कमाए जाने वाले पैसों का केवल एक-तिहाई ही है.