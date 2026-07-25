جوا رام بھٹ (۶۰) سڑک کے کنارے ایک آدھے بنے ہوئے گھوڑے کو تکیے کی طرح استعمال کرتے ہوئے سو رہے تھے، تبھی وہاں ایک کار آ کر رکی، جس نے انہیں جگا دیا۔ وہ دوڑ کر گاڑی میں بیٹھے ہوئے اس شخص کی طرف گئے اور کھلونے والے گھوڑے پر بیٹھ کر اس کی مضبوطی کا مظاہرہ کرنے لگے۔ یقیناً یہ ۳۰۰ روپے میں ایک اچھا سودا تھا؟ لیکن خریدار ۲۰۰ سے زیادہ دینے کو تیار نہیں ہوا۔ اس طرح، شام کے چار بجے یہ جوا رام کے دن کی پہلی اور شاید آخری کمائی تھی-
جوا رام جہاں سو رہے تھے وہاں سے کچھ ہی فاصلہ پر ان کی جھگی ہے، جو بانس کے ستونوں کے اوپر ترپال اورپلاسٹک کی چادریں ڈال کر بنائی گئی ہے۔ یہاں وہ اپنی بیوی بُگلی بائی، اور اپنے دو بیٹوں، ان کی بیویوں اور بچوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ یہ جھگی مغربی جے پور کے امبا باری درگاہ علاقہ کی امانی شاہ نہر کے اوپر سے گزرتے ہوئے پل کے پاس ایک بستی میں واقع ہے، جہاں ایسی ہی ۴۰-۵۰ جھگیاں ہیں۔ یہاں رہنے والے گھرانے بھٹ برادری سے تعلق رکھتے ہیں (جسے راجستھان میں دیگر پسماندہ طبقہ قرار دے دیا گیا ہے) اور سبھی سوکھی گھاس یا بھوسے سے سجاوٹ کی چیزیں بناتے ہیں جیسے ہاتھی، گھوڑے، اونٹ وغیرہ۔
’’مجھے سال تو یاد نہیں، لیکن میرے والد ناگور ضلع کے دیدوانہ سے جے پور آئے تھے،‘‘ جوا رام بتاتے ہیں۔ کھلونا بنانے کے عمل میں ان کا بنیادی کام بھوسے کا ڈھانچہ تیار کرنا ہے۔ یہ کام کرتے ہوئے وہ ہر تھوڑی دیر میں بانس کی ایک پتلی قمچی کو ڈھانچے کے اندر ڈالتے رہتے ہیں، تاکہ اس کی مضبوطی برقرار رہے اور پھر اسے شکل دینے کے لیے تار اور دھاگے کی مدد سے سوکھی گھاس کو باندھ دیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ تیار ہو چکے ڈھانچہ کو بگلی بائی کے حوالے کر دیتے ہیں، جو لال مخمل کے کپڑے اور سنہری لیس سے اسے سجاتی ہیں۔ ایسا ایک کھلونا تیار کرنے میں انہیں دو سے تین گھنٹے لگ جاتے ہیں۔
جس جھگی میں بیٹھ کر وہ یہ کھلونے بناتے ہیں وہ ان کا گھر بھی ہے، کام کرنے کی جگہ اور ’گودام‘ بھی ہے۔ اس عارضی گھر کو انہوں نے چار بار بدلا ہے، ہر دفعہ تب جب پولیس اور جے پور کے بلدیاتی حکام نے ان کی بستی کو مسمار کر دیا تھا، جسے وہ غیر قانونی مانتے ہیں۔ موجودہ مقام پر وہ پانی کے لیے ٹینکروں اور قریبی دکانوں کے محتاج ہیں، عوامی بیت الخلاء یا نہر کے آس پاس کی جگہوں کا استعمال کرتے ہیں اور بجلی کے لیے زیادہ تر گھر بیٹری والے ایل ای ڈی لائٹ کو کام میں لاتے ہیں۔
جوا رام کے ساتھ ساتھ، پل کے پاس موجود اس بستی میں رہنے والے کسی بھی گھرانے کے پاس اپنی کوئی زمین نہیں ہے۔ ان میں سے زیادہ تر لوگ راجستھان کےجودھ پور اور ناگور ضلع کے گاؤوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ جوا رام بتاتے ہیں کہ ان کا روایتی پیشہ لکڑی کی پتلیاں بنانا اور کٹھ پتلی کا تماشہ پیش کرنا تھا، لیکن اب وہ زیادہ تر سوکھی گھاس اور مخمل سے سجاوٹی چیزیں بناتے ہیں۔