इस मोहल्ले में ज़्यादातर संताल परिवार रहते हैं और दुलेश्वरी भी इसी आदिवासी समुदाय से हैं. शांतिनिकेतन के बीचोबीच होने के बावजूद बाग़ानपाड़ा हर साल राज्य के अलग-अलग हिस्सों से भारी संख्या में आने वाले पर्यटकों की नज़रों से लगभग ओझल ही रहता है. कच्चे घरों के बीच हाल के वर्षों में कुछ पक्के मकान भी बन गए हैं, जिनमें अधिकतर कथित ऊंची जातियों और संपन्न वर्गों के लोग रहते हैं. कई संताल महिलाएं इन घरों में घरेलू कामगार के तौर पर काम करती हैं. पुरुष, चाहे जवान हों या बुज़ुर्ग, वे माली का या फिर ऐसे ही छोटे-मोटे दूसरे काम करते हैं.

दुलेश्वरी की बेटी रूबी मुर्मू कहती हैं, “यहां पहले बहुत बड़ा बग़ीचा हुआ करता था.” उनकी यह याद इस मोहल्ले के नाम का मतलब भी समझा देती हैं. बांग्ला में ‘बाग़ान’ का अर्थ बग़ीचा होता है. वक़्त के साथ बग़ीचा छोटा होता गया और क़स्बा फैलता चला गया.

घरेलू कामगार रूबी कहती हैं, “लेफ्ट की सरकार के समय मां को कुछ पैसे मिले थे.” लेकिन वह रक़म शौचालय बनवाने या घर में रंग-रोगन करवाने के लिए भी पर्याप्त नहीं थी. यह कच्चा घर दुलेश्वरी के बेटे भरत सरेन और उनके परिवार का है. एक हादसे के बाद भरत सरेन के शरीर के बाएं तरफ़ के ऊपरी हिस्से ने काम करना बंद कर दिया था, जिसके बाद से वह काम नहीं कर पा रहे हैं. उनकी पत्नी लक्ष्मी और बेटी घरेलू कामगार हैं. जिन घरों में वे काम करती हैं वहां से उन्हें 1,000 रुपए मिलते हैं. लक्ष्मी को महिलाओं के लिए चल रही सरकारी योजना ‘लक्ष्मीर भंडार’ से अतिरिक्त 1,500 रुपए भी मिलते हैं.

अपने छोटे पोते को नहलाने की कोशिश करती लक्ष्मी कहती हैं, “हम उन्हें दिन में बस दो वक़्त का खाना दे पाते हैं.”

दुलेश्वरी को हरी पत्तेदार सब्ज़ियां बहुत पसंद हैं. कभी-कभी उनकी बेटी अपने हाथ से बनाई कोई ख़ास चीज़ उनके लिए लेकर आती है. साठ की उम्र पार कर चुकी रूबी कहती हैं, “मैं उनसे अक्सर मिलने आ जाती हूं, क्योंकि मैं पास के ही एक घर में काम करती हूं.” वह आगे कहती हैं, “मुझे उनकी चिंता तो रहती ही है. मां अब बूढ़ी हो गई हैं, उन्हें देखभाल की ज़रूरत है.”