डीज़ल जी राशनबंदी, घॿिराहट में ख़रीदारी ऐं फ़्यूल स्टेशननि ते डिघियूं क़तारूं महाराष्ट्र जे केतिरनि ई ज़िलनि में ज़रई कमनि खे मुतासिरु करे रहियूं आहिनि। नंढा हारी सभु खां वधीक मुतासिरु आहिनि ऐं कुझ वरी ॾांदनि जो इस्तेमाल करणु शुरू कयो आहे।
तुकाराम मासल पंहिंजी मोटरसाईकिल ते ॿ वॾा प्लास्टिक कैन ॿधे थो ऐं ट्रैक्टरु लाइ डीज़ल ख़रीद करणु लाइ शहर ॾांहुं वञे थो। त पोइ वरी सिधो उन्हनि वाहणनि ते छो नथो वञे?
तुकाराम मासल चवे थो, “इन सां तेल ऐं पैसनि ॿिन्ही जो नुक़्सानु थींदो।” हिक ट्रैक्टरु हिकु लीटर डीज़ल में वधि में वधि पंज किलोमीटरनि ताईं हले थो ऐं हाणे इन जो अघि लॻभॻि 100 रुपए फ़ी लीटरु आहे।”उन्हनि खे फ़्यूल स्टेशननि ते घणई भेरो वञणो पवे थो।
डीज़ल जी राशनबंदी शुरू थी वेई आहे।
महाराष्ट्र जे ॾुकार में वरितलु धाराशिव ज़िले में भूम शहर खां लॻभॻि 25 किलोमीटर परे वाकवाड ॻोठ जो 53 सालनि जो मासल चवे थो, "उहे असां खे हर भेरे सिर्फ़ कुझ लीटर पेट्रोल ॾींदा आहिनि।”
हू चवे थो, “मां डीज़ल ख़रीद करणु लाइ पंज जुदा-जुदा पेट्रोल पंपनि ते वञां थो जंहिं सां मूंखे ॾींहं में घटि में घटि 20-25 लीटर पेट्रोल मिली सघे जेको हिक ॾींहुं ताईं हली सघे।” भूम ऐं उन जे आसपासि फ़्यूल स्टेशन ॾाढा घटि आहिनि।
कुझु ॾींहं मासल डीज़ल जी ॻोल्हा में पम्पनि जे विच में 70-80 किलोमीटरनि जी दूरी तइ कंदो आहे। हू चवे थो, “ऐं मां ख़ुशि क़िस्मत आहियां जेकॾहिं मूं खे हर ॿिनि या टिनि ॾींहनि में कुझु मिली वञे”, ऐं कॾहिं कॾहिं, फ़्यूल स्टेशन प्लास्टिक कनस्तरनि में डीज़ल भरण खां इंकारी थियनि था, होॾ हूंदी अथनि त ट्रैक्टरनि खे पंप ते आणियो वञे।