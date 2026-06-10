तुकाराम मासळ आपल्या मोटारसायकलला दोन मोठे प्लास्टिकचे कॅन बांधतात आणि ट्रॅक्टरला लागणारं डिझेल खरेदी करण्यासाठी शहराच्या दिशेने निघतात. पण, ते थेट ही वाहनंच पंपावर का नेत नाहीत बरं?
“त्यामुळं इंधन आणि पैसा दोन्ही वाया जाईल,” मासळ म्हणतात. ट्रॅक्टरला एका लिटर डिझेलमध्ये जास्तीत जास्त पाच किलोमीटरचे अॅव्हरेज मिळतं आणि “आता डिझेलची किंमत प्रति लिटर जवळपास १०० रुपयांच्या जवळ पोचली.” शिवाय त्यांना वेगवेगळ्या पंपांवर फेऱ्या माराव्या लागतात.
डिझेल आता रेशनवर मिळणार आहे.
महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त धाराशिव जिल्ह्यातील भूम शहरापासून सुमारे २५ किलोमीटर अंतरावर असलेल्या वाकवाड गावचे ५३ वर्षांचे शेतकरी मासळ म्हणतात, “आम्हाला प्रत्येक वेळी ठराविक लिटरच डिझेल दिलं जातं.”
ते सांगतात, “दिवसभर पुरेल इतकं म्हणजे किमान २०-२५ लिटर डिझेल मिळावं म्हणून मी पाच वेगवेगळ्या पेट्रोल पंपांवर जातो,” भूम आणि त्याच्या आसपासचे इंधन पंप एकमेकांपासून खूप दूर आणि मोजकेच आहेत.
काही दिवस मासळ डिझेलच्या शोधात वेगवेगळ्या पंपांदरम्यान ७०-८० किलोमीटरचा प्रवास करतात. “आणि दर दोन किंवा तीन दिवसांनी थोडे डिझेल मिळाले तरी मी स्वतःला सुदैवी समजतो,” ते म्हणतात. कधीकधी, इंधन पंप चालक प्लास्टिकच्या कॅनमध्ये डिझेल भरण्यास नकार देतात आणि ट्रॅक्टर पंपावर आणण्याचा आग्रह धरतात.