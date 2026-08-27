सुभाष बिक्कड़ (50) अटिकलु ॿिनि ॾहाकनि ताईं छत्रपति संभाजीनगर जी हिकिड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनी में ट्रक हलाईंदड़ु हो। डिसंबर 2019 में हुन पंहिंजी ज़िंदगीअ जो रुख़ु मटण जो फ़ैसिलो कयो।
सुभाष ॿुधाए थो,“मूं पंहिंजे दोस्तनि सां गॾिजी पंहिंजी ट्रांसपोर्ट कपंनी शुरू कई। असां ट्रे ट्रक ऐं कंटेनर ख़रीद कया। असां टेई हिकिड़े ई ॻोठ जा हुआसीं ऐं सॼे मुल्क में ट्रक हलाईंद हुआसीं। पुणे जे हिकिड़े दोस्तु गारंटरु थी करे असांजी मददु कई।”
हितां खां ई ट्रक ड्राइवर खां मालिक थियण जो संदनि सफ़रु शुरू थियो। रुॻो बिक्कड़ ऐं संदनि भाइवार साथियुनि जे लाइ न, पर संदनि ॻोठु सारणी सांगवी जे क़रीब 80 नौजवाननि जे लाइ पिणु। इन ॻोठ जी आबादी 1460 आहे ऐं ॻोठ जो हर चौथो परीवारु ट्रक ट्रांसपोर्ट जे धंधे सां जुड़ी वियो। ॾुकार जे ख़तरे तहति मौजूदु सारणी-सांगवी बीड़ ज़िले जी केज तहसील जे आसपासि जो हिकिड़ो ॻोठु आहे।
साल 2025 ताईं सारणी सांगवी ट्रकनि ऐं ट्रक कंटेनरनि (शिपिंग या कार्गो कंटेनर) जो ॻोठु बणिजी चुको हो। हिते जे 80 माण्हुनि वटि कुलु 400 ट्रक ऐं लोडिंग कंटेनर आहिनि। संदनि कारोबारु तेज़ी सां तरक़ी कई ऐं मुल्क जे केतिरनि ई ट्रांसपोर्ट कंपनियुनि उन्हनि खे कमु ॾियणु शुरू कयो। केतिरनि ई माण्हुनि पाण में गारंटर थी करे कामयाबीअ जो रस्तो सवलो कयो। ॻोठ जो सरपंचु सुनील केदार पारी खे ॿुधायो, “असां ॾियारी खेतनि में बीठल सभिनी ट्रकनि जी पूॼा करे मल्हाई हुई।”
हाणे ट्रक ऐं कंटेनर ॻोठ जा नवां देवता हुआ।
पर अॼु इन्हनि मां केतिरा ई ट्रक ऐं कंटेनर या त उन्हनि जॻहियुनि में फाथल आहिनि जिते उन्हनि खे मोकिलियो वियो हो या रस्तनि में बीठल आहिनि। ॻोठ में असांखे ॾाढा घटि वाहण नज़र आया। अमरीका ऐं इज़रायल पारां ईरान ते हमले सारणी सांगवी जी ख़ुशहालीअ खे नुक़्सानु रसायो आहे। उएं ई वधंदड़ रोड टैक्स ऐं ॿियनि सबबन जे करे संदनि रोज़ी धंधे में खोट पेइजी वेई आहे।