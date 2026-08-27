सांगवी में घणो करे आबादी वनज़ारी बिरादरी जी आहे, जंहिं खे महाराष्ट्र में ख़ानाबदोशु क़बीले जे तौर ते दर्जेबंदि कयो वियो आहे, जंहिं जो मुख्य पेशो कमंदु कटण आहे। मराठवाड़ा जा हज़ारें परीवार हर सियारे में शुगर बेल्ट में कमंदु वढण ऐं खंड जे कारख़ाननि में आरिज़ी मज़ूर तौरु कमु कंदा आहिनि। बिक्कड़ ऐं पवार जा माउ-पीउ बि सालनि ताईं इहो कमु कयो हो पर इहे ॿई यार छोकिराणी उमिरि में ई रोज़गार जे लाइ संभाजीनगर अची विया हुआ।

घटि पढ़ाई-लिखाई जे बावजूदि, सख़्त पोरिहिए ऐं रिस्क वठण जो जज़्बो ॾेखारे, सांगवी जा इहे ट्रक ड्राइवर जेके हाणे ट्रांसपोर्ट कंपनियुनि जा मालिक थिया, 2025 ताईं ग़रीबी ऐं अशिक्षा ते सोभु हासिल करे चुका हुआ। उन्हनि रोज़गार जे लाइ थींदड़ लॾपलाण जो सिलसिलो ख़तमु कयो, ज़रई ज़मीनूं ख़रीदु कयूं, सुठा घर ठाहिया ऐं पंहिंजे कम खे वधाइण लाइ वधीक ट्रक ख़रीदु कया। इन्ही जे नतीजे में सांगवी ऐं आसिपासि जे ॻोठनि जे मर्दनि ऐं औरतुनि जे लाइ ट्रक ड्राइवरनि, हेल्परनि ऐं दफ़्तरनि जे कर्मचारियुनि जे तौर ते रोज़गार पैदा थिया।

पर इन सां गॾु नयूं पालेसियूं, नवां टैक्स ऐं टोल लाॻू थिया, जंहिं सां लाॻति लॻातारि वधंदी रही। साल 2019 में हिकु ट्रकु ऐं कंटेनर जी क़ीमत 19 लखु रुपया हुई। अॼु 27 लखु रुपया थी वेई आहे। घणोकरे सांगवी जा ट्रक बैंकुनि ऐं ज़ाती माली इदारनि वटां सत सालनि जी बराबरि या ‘सवली माहवारि क़िस्तुनि’ (ईएमआई) ते वरिता विया आहिनि। हाणे इन माहवारि क़िस्तुनि खे चुकतो करणु एतिरो सवलो नाहे रहियो।

जॾहिं पवार कारोबारु शुरू कयो हो, हिकिड़े ट्रक मां 1.5 लखु रुपयनि ताईं जो मुनाफ़ो थींदो हो। ट्रक ड्राईवर जी हेसियत सां इहो मुनाफ़ो ट्रक ड्राइवर जी पघार खां 10-15 ॻुणो वधीक हो। ट्रकनि जो वधीक तइदादु, लंबे सफ़रु ऐं तेज़ु कारोबार जो मतिलबु हो वधीक फ़ाइदो मगरि हाणे हर सफ़र में खेनि नुक़्सानु ई थींदो आहे।

बिक्कड़ ऐं पवार, जेकी कॾहिं सांगवी में नौजवाननि जी प्रेरणा हुआ, हाणे नौजवाननि खे सलाह ॾेई रहिया आहिनि त "हिन कारोबार में दाख़िलु थियण जो हींअरु सुठो वक़्तु नाहे। सरकारी पालेसियूं, ख़ासि तौर ते टैक्स, मददगारु न आहिनि।”

ऐं ईरान जी जंगि ट्रकनि ऐं कंटेनरनि जे कारोबारु खे उको ई चटु करे छॾियो आहे।