सांगवी में मुख्य रूप से वंजारी समुदाय के लोग रहते हैं, जिन्हें महाराष्ट्र में घुमंतू जनजाति के तौर पर सूचीबद्ध किया गया है. इस समुदाय का पारंपरिक पेशा गन्ना काटने का रहा है. मराठवाड़ा के हज़ारों परिवार सर्दियों में चीनी मिलों वाले इलाक़ों में गन्ना काटने के लिए पलायन करते हैं और फैक्ट्रियों में अस्थायी मज़दूर की तरह काम करते हैं. बिक्कड़ और पवार के माता-पिता ने भी सालों तक यही काम किया था. लेकिन ये दोनों दोस्त किशोरावस्था के दिनों में ही रोज़गार के लिए संभाजीनगर चले गए थे.

कम पढ़ाई-लिखाई के बावजूद, कड़ी मेहनत और जोखिम उठाने का माद्दा दिखाकर, सांगवी के ट्रक ड्राइवर से मालिक बने इन दोस्तों ने साल 2025 तक ग़रीबी और अशिक्षा को पीछे छोड़ दिया था. उन्होंने रोज़गार के लिए होने वाले सालाना पलायन को रोका, खेती की ज़मीनें ख़रीदीं और अच्छे घर बनाए. कारोबार बढ़ाने के लिए उन्होंने और ट्रक ख़रीदे. इससे सांगवी और आसपास के गांवों के नौजवानों (लड़के और लड़कियों) के लिए ट्रक चालक, हेल्पर और दफ़्तर के कर्मचारियों के रूप में रोज़गार पैदा हुआ.

मगर इसी दौरान कई नई नीतियां आईं, नए टैक्स और यातायात कर लागू हुए, जिनसे लागत लगातार बढ़ती गई. साल 2019 में एक ट्रक और कंटेनर की क़ीमत 19 लाख रुपए थी. आज वही 27 लाख रुपए हो चुकी है. सांगवी के ज़्यादातर ट्रक बैंकों और निजी वित्तीय संस्थानों से सात साल की समान या ‘आसान मासिक क़िस्तों (ईएमआई)’ वाले लोन पर लिए गए हैं. अब इन मासिक क़िस्तों को चुकाना पहले की तरह ‘आसान’ नहीं रहा.

पवार ने जब कारोबार शुरू किया था, उस समय एक ट्रक से महीने में डेढ़ लाख रुपए तक का मुनाफ़ा हो जाता था. यह उस वेतन से क़रीब 10-15 गुना ज़्यादा था जो उन्हें ट्रक चालक के रूप में मिलता था. ट्रकों की ज़्यादा संख्या, लंबी यात्राएं और तेज़ कारोबार का मतलब था और ज़्यादा मुनाफ़ा. मगर अब तक़रीबन हर यात्रा में उन्हें घाटा उठाना पड़ रहा है.

बिक्कड़ और पवार कभी सांगवी के युवाओं के लिए प्रेरणा रहे. अब वो नौजवानों को सलाह देते हैं कि “इस समय इस कारोबार में उतरना ठीक नहीं है. सरकारी नीतियां और ख़ासकर कर व्यवस्था हमारे लिए मददगार नहीं है.”

और ईरान में चल रही जंग ट्रक-कंटेनर कारोबार के लिए ऊंट की पीठ पर आख़िरी तिनके की तरह साबित हुई है.