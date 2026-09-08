حق اطلاع (آر ٹی آئی) ایکٹ کے تحت ملنے والے ایک جواب کے مطابق، پورے ملک میں بیمہ کمپنیوں نے پردھان منتری فصل بیمہ یوجنا (پی ایم ایف بی وائی) سے دو سال میں ۱۵۷۹۵ کروڑ روپے کا منافع کمایا ہے۔
ایک طرف جہاں کسان اب بھی اپنی آمدنی میں اضافہ کا انتظار کر رہے ہیں، وہیں دوسری طرف پردھان منتری فصل بیمہ یوجنا شروع ہونے کے صرف ایک سال بعد بیمہ کمپینوں کے منافع میں ڈیڑھ گنا اضافہ ہو چکا ہے۔
بیمہ کمپنیوں نے بتایا کہ سال ۲۰۱۷-۱۸ میں انہیں ۶۲ء۹۳۳۵ کروڑ روپے کا منافع ہوا، جو کہ ملک میں پچھلے سال (۲۰۱۶-۱۷) ہونے والے ۶۴ء۶۴۵۹ کروڑ روپے کے منافع کے مقابلے ۵۲ء۴۴ فیصد کا زبردست اضافہ ہے۔
آر ٹی آئی کارکن پی پی کپور کو مرکزی وزارت زراعت سے حاصل ہونے والی اطلاع میں اس بات کا انکشاف ہوا کہ سرکاری ایگریکلچر انشورنس کمپنی آف انڈیا (اے آئی سی) سمیت ۱۱ بیمہ کمپنیوں نے پردھان منتری فصل بیمہ یوجنا شروع ہونے کے ابتدائی دو سالوں میں ۲۶ء۱۵۷۹۵ کروڑ روپے کمائے۔ آر ٹی آئی کے جواب سے پتہ چلا کہ بیمہ کمپنیوں کو حکومت سے مجموعی طور پر بطور پریمیم ۱۱ء۲۲۳۶۲ کروڑ روپے ملے تھے، جس میں سے انہوں نے سال ۲۰۱۶-۱۷ میں بیمہ کا دعویٰ کرنے والے ۳ کروڑ ایک لاکھ ۲۶ ہزار ۴۰۳ کسانوں کو ۴۷ء۱۵۹۰۲ کروڑ روپے ادا کیے۔
اسی طرح، ان کمپنیوں کو بطور پریمیم جو ۸۷ء۲۵۰۴۵ کروڑ ملے تھے اس میں سے انہوں نے بیمہ کا دعوی کرنے والے ایک کروڑ ۲۶ لاکھ ایک ہزار ۴۸ کسانوں کو ۲۵ء۱۵۷۱۰ کروڑ روپے ادا کیے۔ تاہم اُس آر ٹی آئی کے جواب میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ منظور شدہ بیمہ کے دعووں سے متعلق تقریباً ۵۱۲ کروڑ روپے کی ادائیگی اب بھی باقی ہے، جب کہ ربیع کی فصل سے متعلق زیادہ تر دعووں کا ابھی تک نہ تو تخمینہ لگایا گیا ہے اور نہ ہی انہیں منظوری ملی ہے۔
ڈیٹا کی جانچ کرنے والے کپور نے بتایا کہ بیمہ کمپنیوں نے سال ۲۰۱۶-۱۷ میں ہر مہینے ۳۰ء۵۳۰ کروڑ روپے کمائے، جو کہ اگلے سال بڑھ کر تقریباً ٧٧٨ کروڑ روپے ماہانہ ہو گیا تھا۔ کپور نے حیرانی ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ بیمہ کرانے والے کسانوں کی تعداد تو کم ہوئی ہے، لیکن بیمہ کمپنیوں کا منافع نمایاں طور پر کافی بڑھا ہے۔ پبلک سیکٹر کی کمپنی اے آئی سی نے سال ۲۰۱۶-۱۷ میں ۶۰ء۲۶۱۰ کروڑ روپے کمائے، جو کہ اگلے سال گھٹ کر ۵۲۸ کروڑ روپے ہو گیا تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اے آئی سی نے سال ۲۰۱۶-۱۷ میں ٢١ ریاستوں میں ۲ کروڑ ۴۶ لاکھ ۸۳ ہزار ۶۱۲ کسانوں کا بیمہ کرایا تھا، لیکن اس کے اگلے سال صرف ڈیڑھ کروڑ کسانوں کا بیمہ کرنے کی وجہ سے اس نے تقریباً ایک کروڑ کسان کھو دیے۔ کپور نے الزام لگایا کہ پبلک سیکٹر کی گھٹتی ہوئی تعداد یہ بتاتی ہے کہ کیسے نجی بیمہ کمپنیوں کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے۔
ڈیٹا سے پتہ چلتا ہے کہ بیمہ کرانے والے کسانوں کی تعداد دوسرے سال بھی کم ہو گئی تھی – سال ۲۰۱۶-۱۷ میں ۵ کروڑ ۷۲ لاکھ ۱۷ ہزار ۱۵۹ کسانوں کا بیمہ ہوا تھا، لیکن سال ۲۰۱۷-۱۸ میں یہ تعداد گھٹ کر ۴ کروڑ ۸۷ لاکھ ۷۰ ہزار ۵۱۵ ہو گئی، جو کہ کسانوں کی تعداد میں ۸۴ لاکھ ۴۶ ہزار ۶۴۴ کی کمی ہے۔ ماہر زراعت دیوندر شرما نے کہا کہ بیمہ کمپنیوں کے لیے منافع کمانے کی یہ ایک شاندار اسکیم ہے۔ ’’یہ نئے آڑھتیہ ہیں، جو کسی قسم کی مالی سرمایہ کاری کے بغیر بھاری منافع کماتے ہیں۔‘‘
بھارتیہ کسان یونین کے لیڈر گُرنام چرونی کا الزام ہے کہ یہ ’’ناقص پالیسی‘‘ جان بوجھ کر تیار کی گئی ہے تاکہ بیمہ کمپنیاں کسانوں کا استحصال کر کے نفع کما سکیں۔ ’’کسانوں کو فائدہ حاصل کرنے والا کہا جاتا ہے، لیکن انہیں بیمہ کی کوئی رقم نہیں ملی۔ چونکہ ان میں سے زیادہ تر کسان بینکوں سے قرض لیتے ہیں، اس لیے ان کے قرض کے بیمہ کی رقم جیسے ہی آتی ہے، بینک کسانوں کے وہ پیسے کاٹ لیتے ہیں۔‘‘
پردھان منتری فصل بیمہ یوجنا دراصل حکومت کے ذریعہ چلائی جا رہی ایک فصل بیمہ اسکیم ہے، جس کا بنیادی مقصد قدرتی آفات، کیڑے مکوڑوں اور بیماریوں کی وجہ سے نوٹیفائیڈ فصلوں کو ہونے والے نقصانات کے عوض کسانوں کو بیمہ کوریج اور مالی امداد فراہم کرنا ہے۔
یہ مضمون ۱۳ نومبر، ۲۰۱۸ کو ’دی ٹربیون‘ میں شائع ہوا تھا۔