তথ্যের অধিকার আইনের (আরটিআই) একটি তলবের জবাবে জানা গেছে, বিগত দুই বছরে প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনা থেকে বিমা সংস্থাগুলির লাভ হয়েছে ১৫,৭৯৫ কোটি টাকা।
একদিকে যৎসামান্য আয়-বৃদ্ধির জন্য কৃষকরা অনন্তকাল ধরে অপেক্ষা করছেন,আর ওদিকে প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনা বলবৎ হওয়ার মাত্র এক বছরের মধ্যেই বিমা সংস্থাগুলির লাভ দেড়গুণ বেড়ে গেছে।
২০১৭-১৮ সালের মধ্যে দেশের বিমা সংস্থাগুলির লাভ হয়েছে ৯,৩৩৫.৬২ কোটি টাকা— তার আগের বছরের (২০১৬-১৭) ৬,৪৫৯.৬৪ কোটি টাকার চেয়ে ৪৪.৫২ শতাংশ বেশি।
আরটিআই কর্মী পি পি কপুরের উদ্যোগে জাতীয় কৃষি দপ্তর থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, সরকারি সংস্থা অ্যাগ্রিকালচার ইনস্যুরেন্স কোম্পানি অফ ইন্ডিয়া (এআইসি) সহ মোট ১১টি বিমা সংস্থা প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনা শুরুর মাত্র দুই বছরের মধ্যে সব মিলিয়ে ১৫,৭৯৫.২৬ কোটি টাকা আয় করেছিল। জানা গেছে, ২০১৬-১৭ সালের মধ্যে সংস্থাগুলোর প্রিমিয়াম পেয়েছিল ২২,৩৬২.১১ কোটি টাকা, আর ৩,০১,২৬, ৪০৩ জন কৃষককে বিমা বাবদ দেওয়া হয়েছিল ১৫,৯০২.৪৭ কোটি টাকা।
একইভাবে, এই সংস্থাগুলি ২৫,০৪৫.৮৭ কোটি টাকার প্রিমিয়ামের বদলে ১,২৬,০১,০৪৮ জন কৃষককে ১৫,৭১০.২৫ কোটি টাকার বিমা দিয়েছে। উত্তর থেকে এ-ও জানা গেছে যে প্রায় ৫১২ কোটি টাকার ক্লেম এখনও দেওয়া হয়নি, আর অধিকাংশ রবিশস্যের হিসেব এখনও হয়নি, অনুমোদনও মেলেনি।
তথ্য বিশ্লেষণ করে কপুর জানিয়েছেন, ২০১৬-১৭ সালে বিমা সংস্থাগুলির প্রতি মাসে আয় হচ্ছিল মোটামুটি ৫৩০.৩০ কোটি টাকা। পরের বছর সেটি বেড়ে হয়ে যায় মাসে প্রায় ৭৭৮ কোটি টাকা। বিমার আওতায় থাকা কৃষকদের সংখ্যা কমার পাশাপাশি বিমা সংস্থাগুলির লাভ বেড়ে গেছে— এতে অবাক হয়েছেন কপুর। সরকারি সংস্থা এআইসি ২০১৬-১৭ সালে উপার্জন করেছিল ২,৬১০.৬০ কোটি টাকা, পরের বছর যা নেমে আসে ৫২৮ কোটিতে। ২১টি রাজ্যে ২০১৬-১৭ সালে এআইসি ২,৪৬,৮৩,৬১২ জন কৃষককে বিমা পরিষেবা দিত, কিন্তু পরের বছর সংখ্যাটা কমে দাঁড়ায় ১.৫ কোটি, অর্থাৎ প্রায় এক কোটি কৃষক বাদ যান। কপুর জানিয়েছেন, সরকারি সংস্থার এই কমতে-থাকা হিসেব আসলে ব্যক্তি মালিকানাধীন বিমা সংস্থাগুলির বাড়বাড়ন্তের দিকেই ইঙ্গিত করে।
দ্বিতীয় বছরে বিমার আওতায় থাকা কৃষকদের সংখ্যাও কমে গিয়েছিল— ২০১৬-১৭ সালে বিমার পরিষেবা পাচ্ছিলেন ৫,৭২,১৭,১৫৯ জন কৃষক আর ২০১৭-১৮ সালে ৪,৮৭,৭০,৫১৫ জন— অর্থাৎ ৮৪,৪৬,৬৪৪ জন কম। কৃষি বিশেষজ্ঞ দেবেন্দর শর্মা বলছেন, বিমা সংস্থাগুলির মুনাফা বাড়ানোর এইটা একটা সুপরিকল্পিত ছক। “এরা নতুন আড়তিয়া, আর্থিক বিনিয়োগ না করেই বিপুল মুনাফা করে।“
ভারতীয় কিষাণ ইউনিয়নের নেতা গুরনাম চারুনির অভিযোগ, এই “ভুল নীতি” ইচ্ছাকৃতভাবেই আনা হয়েছে, যাতে কৃষকদের ক্ষতি করে বিমা সংস্থাগুলি লাভ করতে পারে। “যাঁদের জন্য এই ব্যবস্থা, সেই কৃষকরা বিমার কোনও টাকাই পাননি। তাঁদের বেশিরভাগই ঋণের জালে জড়িয়ে আছেন, আর কোনও কৃষক বিমার টাকা পেলেই ব্যাঙ্ক সঙ্গে সঙ্গে ঋণশোধের খাতে সেই টাকা কেটে নেয়।“
প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনা হল এক সরকারি কৃষি বিমা ব্যবস্থা, যা প্রধানত প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা কীটজনিত মড়ক বা রোগের ফলে সরকারি তালিকাভুক্ত নির্দিষ্ট শস্যগুলি ধ্বংস বা আকালের মুখোমুখি হলে বিমার সুরক্ষা এবং আর্থিক সহায়তা দেয়।
১৩ নভেম্বর ২০১৮ তারিখের ‘দ্য ট্রিবিউন’-এ এই প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল।