या लेखाला पुलित्झर सेंटरच्या आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स अकाउंटेबिलिटी नेटवर्कचे सहकार्य लाभले आहे.
पूर्व भारतातील झारखंड राज्यामध्ये, बसिंग मुंडा आपल्या पूर्वजांच्या स्मरणार्थ उभारलेल्या शिलालेखांनी वेढलेल्या शेतात उभे आहेत. पिढ्यानपिढ्यांपूर्वी, याच पूर्वजांनी वसाहतवादी राज्यकर्त्यांच्या शोषणाविरोधात, महान आदिवासी नेते बिरसा मुंडा यांच्या नेतृत्वाखाली १८९९ च्या मुंडा उठावात सहभाग घेतला होता.
शंभर वर्षांहून अधिक काळ लोटल्यानंतर, मुंडा जमातीचे चाळीशीतील शेतकरी बसिंग आणि त्यांच्यासारखे अनेक आदिवासी शेतकरी एका नव्या प्रकारच्या बेदखल होण्याचा सामना करत आहेत. गेल्या आठ वर्षांत, सरकारने त्यांच्या जमिनीच्या नोंदींचे संगणकीकरण केले—तेही त्यांची कोणतीही संमती न घेता किंवा त्यांना कोणतीही कल्पना न देता. या प्रक्रियेत, शेकडो शेतकऱ्यांना सरकारी कागदपत्रांमध्ये आपली जमीन अचानक कमी झाल्याचे, जमिनीच्या सीमा बदलल्याचे आणि मालकी हक्क हळूहळू हातातून निसटत असल्याचे दिसून आले आहे.
एप्रिल महिना आहे आणि राज्याची राजधानी रांचीपासून ३३ किमी अंतरावर असलेल्या खुंटी जिल्ह्यातील दरागामाकडे जाणाऱ्या रस्त्याच्या दुतर्फा वसंत ऋतूतील फुले बहरली आहेत. निसर्गाचा उत्सव मानल्या जाणाऱ्या आदिवासींच्या सरहुल सणानंतर काही दिवसांतच स्थानिक बाजारपेठ गजबजलेली दिसत आहे.
घराबाहेरच्या एका मोकळ्या जागी, बसिंग आणि इतर काही लोक पळस आणि पिंपळाच्या झाडाच्या सावलीत बसून त्यांच्या मुंडारी भाषेत गप्पा मारत जमले आहेत.
२०२३ मध्ये, बसिंग यांना २० किमी अंतरावर असलेल्या खुंटी येथील भूमी आणि महसूल विभाग कार्यालयातून एक ऑनलाइन कर पावती मिळाली. बसिंग आणि त्यांच्या भावांची ही जमीन आहे, ज्यावर हे कुटुंब भात आणि भरड धान्य पिकवते. त्या पावतीवर त्यांच्या ५२ एकर आणि ५२ डेसिमल जमिनीची नोंद चुकीच्या पद्धतीने ५२ एकर आणि ५ डेसिमल अशी करण्यात आली होती.
डेसिमल हे मध्य आणि पूर्व भारतात प्रचलित असलेले जमीन मोजण्याचे एक एकक आहे. एक डेसिमल म्हणजे ४३५.६ चौरस फूट किंवा एका एकराचा शंभरावा भाग (या शब्दाची उत्पत्ती डेसिमल या शब्दावरून झाली आहे). मुंबईतील एका साधारण वन-बेडरूम घराच्या आकाराएवढा हा एक डेसिमल असतो. बसिंग यांच्या जमिनीची नोंद सरकार दप्तरी रातोरात आणि कोणतीही पूर्वसूचना न देता ४७ डेसिमलने कमी झाली होती.
बसिंग हे एकटेच नव्हते.
“जमिनीच्या नोंदींमध्ये फेरफार करण्यात आलेत. डिजिटायझेशनकरण्यापूर्वी आमच्या खात्याचा (एका गटाच्या मालकीची जमीन) रकबा (क्षेत्रफळ) वेगळा होता. अलीकडच्या ऑनलाइन नोंदी आणि पावत्यांमध्ये काही भूखंड काढून टाकण्यात आले आहेत आणि एकूण रकबा कमी झाला आहे,” बसिंग म्हणतात. जमिनीच्या नोंदींचे डिजिटायझेशन करताना जमीनमालकांना कोणतीही सूचना दिली जात नाही, त्यामुळे अनेकदा हे बदल मालकांच्या अपघातानेच लक्षात येतात, असेही ते पुढे सांगतात.