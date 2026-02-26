बासिंग और उनके दो भाइयों के परिवार अपनी ज़मीन पर धान, अनाज, मड़ुआ (रागी), उड़द, दलहन और तिलहन की खेती करते हैं. रबी यानी सर्दियों के मौसम में वे टमाटर, आलू, मटर और मूली उगाते हैं. बासिंग बेहद मेहनती किसान हैं. वे मधुमक्खी पालन भी करते हैं और स्थानीय बाज़ार में शहद बेचते हैं. स्कूल के दिनों में भी वे यही काम कर अपनी पढ़ाई का ख़र्च निकालते थे.

जनवरी 2025 में बासिंग को बहुत हैरानी और मायूसी हाथ लगी. अपनी ज़मीन के रिकॉर्ड को सही करवाने के लिए उन्होंने 2023 और 2024 में सरकारी दफ़्तर के कई चक्कर काटे और अपने काग़ज़ जमा किए, लेकिन ज़मीन की स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ. कल्याण नाग याद करते हुए कहते हैं,“पहले स्थानीय अधिकारी समय-समय पर गांवों में आते थे और ज़मीन से जुड़े विवाद और अलग-अलग दावों पर लोगों से बात करते थे. वे उसी आधार पर रिकॉर्ड ठीक करते थे और काम करने का वही सही तरीक़ा था.”

डिजिटल रिकॉर्ड बनने के बाद गांववाले अपने डेटा को लेकर भी चिंतित हैं. पहले काग़ज़ी रिकॉर्ड सुरक्षित रहते थे, क्योंकि किसी अजनबी व्यक्ति के लिए उन तक पहुंचना आसान नहीं था. अगर कोई बाहरी व्यक्ति उन्हें देखने आता था, तो शक पैदा होता था. कल्याण नाग करते हैं, “अब ऑनलाइन सिस्टम में कोई भी व्यक्ति ज़मीन से जुड़ी हर जानकारी देख सकता है. वह नालियों, सड़कों, नदियों और घरों की सही लोकेशन जैसी जानकारियां आसानी से हासिल कर सकता है.”

ऑनलाइन जानकारी तक आसान पहुंच ने कई तरह के विवाद भी पैदा किए हैं. झारखंड के भूमि और राजस्व विभाग की सलाहकार और वरिष्ठ वकील रश्मि कात्यायन कहती हैं, “परिवार के किसी एक व्यक्ति का नाम रिकॉर्ड में बदल जाने के बाद घर के अंदर ही झगड़े शुरू हो गए हैं. कई मामलों में ठगी करने वालों ने उन महिलाओं को निशाना बनाया है, जिनके नाम पर ज़मीन दर्ज है.” कात्यायन एक घटना का ज़िक्र करते हुए बताती हैं कि कुछ लोग झारखंड की ज़मीन के रिकॉर्ड में हेरफेर करने के लिए पुणे के नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर तक पहुंच गए थे, जोकि ज़मीन के डिजिटाइज़ेशन की नोडल एजेंसी है.

साल 2023 में, रांची में काफ़ी सुरक्षा निगरानी में रहने वाले एक कार्यालय से ज़मीन के भू-कर-संबंधी मानचित्र और संशोधित नक्शे चोरी हो गए थे. वरिष्ठ वकील रश्मि कात्यायन बताती हैं, “इस चोरी के बाद वे नक्शे ग़ायब हो गए, जिनके आधार पर ऑनलाइन नक्शों को प्रमाणित किया जाना था.”

बॉम्बे हाईकोर्ट के वरिष्ठ वकील मिहिर देसाई के मुताबिक़ भारत में डेटा की सुरक्षा के पर्याप्त प्रावधान नहीं हैं. वे कहते हैं, “ज़मीन के पंजीकृत दस्तावेज़ सार्वजनिक होते हैं. इसलिए उन्हें जनता के लिए उपलब्ध होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हर दस्तावेज़ को ऑनलाइन सबके लिए खोल दिया जाए.”

वे सुझाव देते हैं कि ऑनलाइन रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने के लिए सिर्फ़ उन लोगों को ही इसे देखने की अनुमति दी जाए, जिनका दस्तावेज़ में असल या क़ानूनी अधिकार हो.

लैंड राइट्स इनिशिएटिव की संस्थापक निदेशक और दिल्ली स्थित थिंक-टैंक सेंटर फ़ॉर पॉलिसी रिसर्च की वरिष्ठ फ़ेलो नमिता वाही कहती हैं, “ज़मीन के लेन-देन में वे लोग फ़ायदे में रहते हैं जिनके पास बहुत पैसे हैं और डिजिटल रिकॉर्ड का फ़ायदा वही उठा सकते हैं जिनके पास डिजिटल डेटा तक पहुंच है. भूमिहीन ग़रीबों और आदिवासियों को इन सुधारों से शायद ही कोई फ़ायदा होगा, बल्कि इससे उनकी हालत और ख़राब हो सकती है.”