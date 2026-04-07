कई हफ़्तों तक वह रोज़ घर देखने जाती रहीं, क्योंकि पानी धीरे-धीरे उतर रहा था. परमजीत कहती हैं, “पानी ने ईंटों को भिगो दिया था. धूप पड़ते ही वह चूर होने लगीं. घर को देखते ही मुझे तनाव होने लगता था. रात में नींद नहीं आती थी. मैं जागकर बैठी रहती और सोचती रहती — जिथे ध्यान हो जाए [जहां मेरा मन चला जाए]”

जब उनकी अनिद्रा बढ़ गई, तो हरबंस उन्हें फ़ाजिल्का शहर के एक निजी मनोचिकित्सक के पास ले गए. परमजीत डॉक्टर की बात याद करते हुए कहती हैं, “दिमाग़ दी नस्सां ते दबाव पै गया है.” उन्हें दिन में दो बार दवा लिखी गई थी, लेकिन वह केवल रात में सोने के लिए एक गोली लेती हैं.

वह कहती हैं, “मेरी एक साल की बेटी अभी भी दूध पीती है. अगर मैं ज़्यादा दवा लूं, तो उसका असर उस पर भी पड़ता है.” यह कहते हुए वह अपने टूटे हुए घर के भीतर उकडूं बैठी हैं, जबकि उनकी नन्ही बच्ची फ़र्श की मिट्टी कुरेद रही है.

एक महीने की दवा से उनकी नींद तो लौट आई, लेकिन भीतर की गहरी बेचैनी उन्हें आस्था की ओर ले गई. अब परमजीत हर गुरुवार पास की एक सूफ़ी दरगाह जाती हैं और मानती हैं कि उनके पहले पति की आत्मा ही उनकी परेशानियों का कारण है. उनके सास-ससुर उस दरगाह की देखभाल करते हैं. परिवार का विश्वास है कि एक बाबा, जो कभी उनकी सास के सपने में आए थे, वहां आने वालों को ठीक करते हैं.

परमजीत कहती हैं, “हम पहले ही ग़रीब परिवार थे, और अब भगवान ने हमारे साथ यह कर दिया.” वह अपनी नाराज़गी सरकारी अधिकारियों पर भी जताती हैं कि उन्होंने जलमार्गों की सफ़ाई नहीं कराई. उनकी आवाज़ में ग़ुस्सा नहीं, सिर्फ़ बेबसी है. वह कहती हैं कि परिवार अब गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) और किसान यूनियनों की मदद पर ज़िंदा है. “कोई रोज़ खाना नहीं दे सकता,” वह कहती हैं.

राज्य सरकार ने फ़सल नुक़सान के लिए लगभग 20,000 रुपए प्रति एकड़ और घर टूटने पर 1,20,000 रुपए मुआवज़े की घोषणा की. लेकिन कई परिवारों का कहना है कि यह राशि बहुत कम है.