बस्ती गिराए जाने से पहले, रुख़सार ग़रीब नगर की दुकानों में झाड़ू लगाकर रोज़ लगभग 200 रुपए कमाती थीं. वे सभी दुकानें अब मलबे के ढेर में बदल चुकी हैं. उन्हें कोई किराया नहीं देना पड़ता था. बदले में वे हर रात कलीम सेठ की कबाड़ की दुकान के बाहर सोती थीं और हर सुबह दुकान साफ़ करती थीं.

रुख़सार का ख़र्चा कम था, लेकिन उसके बिना काम नहीं चल सकता था: बांद्रा स्टेशन के पुल के नीचे बने सार्वजनिक शौचालय में नहाने के लिए 25 रुपए और कपड़े धोने के लिए 20 रुपए भरने होते थे.

सिर्फ़ साफ़-सुथरा रहने के लिए उन्हें रोज़ 45 रुपए ख़र्च करने पड़ते थे, जो उनकी कमाई का लगभग चौथाई हिस्सा था. रुख़सार बताती हैं कि उनके पड़ोसी उन्हें खाना खिला देते थे. आलिया इसकी पुष्टि करते हुए कहती हैं, "हम सब मिलके देते थे खाना, हमारे साथ ही खाती थी."

रुख़सार के लिए यह पहली बार नहीं है, जब उन्हें सबकुछ खोकर फिर से नई शुरुआत करनी पड़ रही है. मुंबई के अलग-अलग इलाक़ों में क़रीब दस साल सड़क पर रहने के बाद वे 2006 में ग़रीब नगर आई थीं. यहीं आकर उन्हें पहली बार लगा कि उनके पास रहने की एक स्थायी जगह है. वे कहती हैं, "रात में यहां सोते समय कोई मुझे परेशान नहीं करता था."

अब वर्षों की बेघर ज़िंदगी के बाद जो एकमात्र ठिकाना उन्होंने बनाया था वह भी उनसे छिन गया है.