इस इतिहास की शुरुआत हमें 1951 में विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए लगभग एक दशक लंबे भूदान आंदोलन तक ले जाती है. गांधीवादी समाज सुधारक विनोबा भावे ने उस समय देश के बड़े ज़मींदारों से नैतिक अपील की थी कि वे अपनी भूमि का कुछ हिस्सा स्वेच्छा से भूमिहीन लोगों के बीच बांटने के लिए दान करें.

इस आंदोलन के तहत लगभग 44 लाख एकड़ भूमि दान के लिए घोषित की गई थी. यह भूमि एक प्रकार के भूमि बैंक के रूप में रही, जिसका नियंत्रण और पुनर्वितरण भूदान अधिनियम के तहत सरकार द्वारा किया जाना था. साल 2017 के भू अभिलेख, बंदोबस्त और भू सुधार आयोग 2017 के अनुसार, मध्य प्रदेश में 82,780 एकड़ भूदान भूमि थी, जिसमें से 52,633 एकड़ भूमि का वितरण किया गया. शेष अवितरित 23,475 एकड़ भूमि का अधिकांश हिस्सा मुरैना, शिवपुरी और गुना ज़िलों में है.

"वह 1973–74 का समय था. धार से पलायन कर आए कई भिलाला परिवार गुना में बस गए थे. उस समय इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थीं. उन्हीं के कहने पर हम यहां आए थे," 70 वर्षीय मांड्या भिलाला बताते हैं. उनके मूल गांव – धार ज़िले के खैरवा और कुवाड – में खेती बहुत कम होती थी और ज़मीन बंजर थी.

"काम-धंधा नहीं था और हमेशा भूख से मरने का डर लगा रहता था. इसलिए हम पलायन करके यहां आ बसे. पहले हम करमदा गांव में रहे." मांड्या जब गुना आए तब उनकी उम्र 22 वर्ष थी. "मेरी शादी भी इसी गांव में हुई. मैं, मेरे ससुराल वाले, रिश्तेदार – हम सब यहां आकर बस गए थे. हम खेतिहर मज़दूरी करते थे. उस समय हमारी मज़दूरी डेढ़ रुपए व आठ आने की ज्वार होती थी. उसी से हमारा गुज़ारा चलता था. गेहूं बारह आने में मिलता था," वे याद करते हैं.

जब मज़दूरी का काम नहीं मिलता था, तो उनका जीवन जंगल पर निर्भर रहता था. वे पुआर (सेना टोरा), महुआ (मधुका लोंगिफोलिया) और पेड़ों की गोंद इकट्ठा करते थे. "जंगल में जो भी मिलता था, वही खाकर गुज़ारा करते थे. गांववाले हमें अपने कुओं से पानी तक नहीं भरने देते थे. हमारी हालत अछूतों जैसी थी." मांड्या खड़ी हिंदी में बोलते हैं, जिसमें उनकी मातृभाषा निमाड़ी की हल्की-सी छाप सुनाई देती है.

“दो साल बाद तहसीलदार ने 300 रुपए लेकर हमें पन्हेटी में रहने और खेती करने के लिए ज़मीन दे दी. साल 1973 में, इंदिरा गांधी के समय, हमें भूदान के तहत 8 बीघा ज़मीन का पट्टा मिला. हमने खेती शुरू कर दी. लेकिन दो साल बाद, आपातकाल के दौरान, वह ज़मीन हमसे छीन ली गई,” मांड्या, इतिहास के उस अपेक्षाकृत अनजाने अध्याय का ज़िक्र करते हैं, जबकि वह दौर इतिहास में अन्य कारणों से ख़ूब जाना-पहचाना है. इस अवधि में सरकार द्वारा भूदान की ज़मीन वापस लिए जाने का कोई दस्तावेज़ी प्रमाण नहीं मिलता. संभव है कि आपातकाल के दौरान लागू किए गए बीस सूत्रीय कार्यक्रम के नाम पर किसी अत्यधिक उत्साही या भ्रष्ट सरकारी अधिकारी ने ऐसा फ़ैसला लिया हो.

“हमें बताया गया कि वह ज़मीन शासन की है और शासन ने उसे वापस ले लिया है,” अपनी मिट्टी की झोपड़ी के बरामदे में बैठे मांड्या बताते हैं. “बाद में [हमें बताया गया कि] कुछ हिस्से सहरिया [जो मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचीबद्ध हैं] को दे दिए गए और कुछ वन विभाग को. भूदान की ज़मीन छिन जाने के बाद हमने जंगल के कुछ हिस्सों को साफ़ करके वहां खेती शुरू कर दी,” वे कहते हैं.