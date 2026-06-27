بِندیسر رائے کہتے ہیں، ’’مجھے نہیں معلوم تھا کہ ناگالینڈ کہاں ہے۔‘‘ بہار کے ویشالی ضلع کے رہنے والے بِندیسر ایک چھوٹے کاشتکار ہیں۔ انہیں آج بھی یاد ہے کہ کیسے اس شمال مشرقی ریاست کے دیماپور شہر آنے کے لیے ٹرین سے انہیں دو دن لمبا سفر کرنا پڑا تھا۔ انہیں بالکل اندازہ نہیں تھا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں۔
انہیں صرف اتنا معلوم تھا کہ کام تلاش کرنا ہے۔ بِندیسر کہتے ہیں، ’’ہمارے پاس دو چار بیگھہ زمین تھی۔ گنگا جی کٹاؤ کر دی، پانی میں چلا گیا۔ تو کچھ تو کرنا پڑے گا کھانے کے لیے۔‘‘
ویشالی اور شمالی بہار کا باقی حصہ ہر سال سیلاب کے خطرے کے سایہ میں جیتا ہے۔ گزشتہ ۳۰ برسوں میں یہاں سیلاب کے سب سے زیادہ واقعات درج کیے گئے ہیں۔ بندیسر ۱۹۹۸ اور ۱۹۹۹ میں آئے سیلابوں کا ذکر کرتے ہیں، جب ان برسوں میں آئے سیلاب خاص طور پر تباہ کن تھے۔ تب جان مال اور کھڑی فصلوں کو بھاری نقصان ہوا تھا۔
ضلع کی سرکاری ویب سائٹ کے مطابق، گنگا کے کنارے آباد اس علاقہ میں صرف سیلاب ہی نہیں، بلکہ قحط پڑنے، آگ لگنے اور زلزلہ جیسے قدرتی آفات کا بھی خطرہ بنا رہتا ہے۔
تقریباً ۳۰ سال پہلے جب ان کی زمین ندی میں غرق ہو گئی، تب بندیسر ایک ٹھیکیدار کے ساتھ دیماپور چلے آئے۔ تب سے وہ یہاں ایک چاول مل میں کام کر رہے ہیں۔ ان کا کام چاول اور دال کو بوریوں میں بھرنا، انہیں ڈھونا اور ڈھیر لگانا ہے۔ مزدوروں کے درمیان بزرگی کے سبب انہیں پیار سے ’سردار جی‘ کہا جاتا ہے۔