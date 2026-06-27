“నాగాలాండ్ ఎక్కడుంటుందో అప్పుడు నాకు తెలియదు,” బిందేశర్ రాయ్ అన్నారు. బిహార్లోని వైశాలి జిల్లాకి చెందిన ఈ చిన్నకారు రైతు, ఈశాన్య రాష్ట్రంలోని దిమాపూర్కి వెళ్ళడానికి రెండు రోజుల పాటు చేసిన సుదీర్ఘ రైలు ప్రయాణాన్ని గుర్తుచేసుకున్నారు. అప్పుడు తాను ఎక్కడికి వెళ్తున్నది ఆయనకు తెలియను కూడా తెలియదు.
అతనికి తెలిసినది ఒక్కటే: తనకి పని కావాలని. “మాకు రెండు నుంచి నాలుగు బిఘాల భూమి ఉండేది,” తన కొద్ది ఎకరాల వ్యవసాయ భూమి గురించి ఆయన పేర్కొన్నారు. “గంగాజీ కటావో కర్ దీ, పానీ మేఁ చలా గయా. తో కుఛ్ తో కర్నా పడేగా ఖానే కే లియే [గంగానది దాన్ని తీసుకుపోయింది. అది నీట మునిగింది. అటువంటి పరిస్థితిలో తిండి సంపాదించుకోవడానికి నేను ఏదో ఒకటి చేయాలి కదా].”
వైశాలితో పాటు ఉత్తర బిహార్లోని ఇతర ప్రాంతాలు వరదల వల్ల కలిగే వినాశనకరమైన ముప్పును నిరంతరం ఎదుర్కొంటూనే ఉన్నాయి; గత 30 ఏళ్ళలో ఈ ప్రాంతంలో అత్యధిక సంఖ్యలో వరదలు సంభవించాయి. ఇక బిందేశర్ ప్రస్తావించిన సంవత్సరాలలో—1998, 1999—అయితే, వరదలు తీవ్రమైన విధ్వంసాన్ని సృష్టించాయి; వాటి కారణంగా ప్రాణనష్టం, ఆస్తినష్టంతో పాటు, కోతకి వచ్చిన పంటలు కూడా పూర్తిగా ధ్వంసమయ్యాయి.
గంగా నదీ తీరంలో ఉండే ఈ జిల్లాలో వరదలు మాత్రమే కాకుండా, కరవు, అగ్ని ప్రమాదాలు, భూకంపాల వంటి ప్రకృతి వైపరీత్యాలు సంభవించే అవకాశముందని రాష్ట్ర ప్రభుత్వ అధికారిక వెబ్సైట్ పేర్కొంది.
సుమారు 30 ఏళ్ళ క్రితం తన భూమి నీట మునిగిపోవడంతో, బిందేశర్ ఒక లేబర్ కాంట్రాక్టర్ ద్వారా దిమాపూర్కి వలస వచ్ఛారు. అప్పటి నుండి, ఇక్కడొక బియ్యం మరలో బియ్యం, పప్పుధాన్యాలను బస్తాల్లో నింపడం, రవాణా చేయడానికి వీలుగా వాటిని వరుసలో పేర్చడం లాంటి పనులు చేస్తున్నారు. తన సీనియర్ హోదా కారణంగా, కార్మికులందరూ ఆయన్ని ఆప్యాయంగా ‘సర్దార్ జీ’ అని పిలుస్తుంటారు.