“நாகாலாந்து எங்கு இருக்கிறது என்பது கூட தெரியாமல் இருந்தேன்,” என்கிறார் பிந்தெசார் ரே. பிகாரின் வைசாலி மாவட்டத்தை சேர்ந்த சிறு விவசாயியான அவர், இந்த வட கிழக்கு மாநிலத்தின் திமாப்பூருக்கு இரண்டு நாள் ரயில் பயணம் மேற்கொண்டதை நினைவுகூருகிறார். எங்கு செல்கிறோம் என்று கூட அவருக்கு தெரிந்திருக்கவில்லை.
தனக்கு ஒரு வேலை தேவை என்பதை மட்டும்தான் அவர் தெரிந்திருந்தார். “இரண்டிலிருந்து நான்கு பிகா வரை நிலம் எங்களுக்கு இருக்கிறது,” என்கிறார் 60 வயது நிறைந்த அவர். “கங்கை ஆறு அதை அடித்து சென்றுவிட்டது. சாப்பிட ஏதேனும் செய்ய வேண்டியிருக்கிறதே!”
வைசாலியும் பிகாரின் வடக்கு பகுதியும் வெள்ள ஆபத்தில் இருக்கும் பகுதிகள். கடந்த 30 வருடங்களில் அதிக எண்ணிக்கையிலான வெள்ளங்கள் இங்கு பதிவாகி இருக்கின்றன. பிந்தெசார் குறிப்பிடும் 1998 மற்றும் 1999 வருடங்களில், பெருவெள்ளம் நேர்ந்து சொத்துகளுக்கும் பயிருக்கும் உயிருக்கும் பெரும் சேதம் ஏற்படுத்தியது.
கங்கையின் கரையில் அமைந்திருப்பதால் வெள்ளம் மட்டுமின்றி பஞ்சம், நிலநடுக்கம் போன்ற இயற்கை பேரிடர்கள் நேரும் சாத்தியத்தையும் இந்த மாவட்டம் பெற்றிருப்பதாக குறிப்பிடுகிறது அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம்.
30 வருடங்களுக்கு முன் அவரது நிலத்தை நீர் அடித்து சென்ற பிறகு, பிந்தெசார் ஒப்பந்ததாரரின் உதவியுடன் திமாப்பூருக்கு புலம்பெயர்ந்தார். அங்கிருக்கும் அரிசி ஆலையில் அரிசி இறக்கி ஏற்றும் வேலையை அவர் செய்து வருகிறார். ஊழியர்களில் மூத்தவராக இருப்பதால் அவரை ‘சர்தார் ஜி’ என செல்லமாக பிறர் அழைக்கிறார்கள்.