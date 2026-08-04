बिंदेसर राय चवे थो, “मूंखे ख़बर न हुई त नागालैंड किथे आहे।” बिंदेसर राय बिहार जे वैशाली ज़िले जो नंढो हारी आहे। हुन खे अॼु बि यादि आहे त कीअं हुन उतर-ओभर सूबे जे दीमापुर शहर में अचण जे लाइ ॿिनि ॾींहनि जो डिघो सफ़रु कयो हो। हुन खे बिन्ह अंदाज़ो न हो त हू किथे वञी रहियो आहे।
हुन खे रुॻो इहा ई सुधु हुई त खेसि कमु ॻोल्हणो आहे। बिंदेसर चवे थो, “हमारे पास दो चार बीघा ज़मीन थी. गंगा जी कटाव कर दी, पानी में चला गया। तो कुछ तो करना पड़ेगा खाने के लिए [असां वटि ब॒-चार बीघा ज़मीन हुई। गंगा नदीअ उन खे पाए छडि॒यो। हाणे पेट जे लाइ कुझु त करणो ई पवंदो]।”
वैशाली ऐं उतर बिहार जो बाक़ी हिस्सो ॿोॾि जे ख़तरे हेठि रहे थो। गुज़िरियल 30 सालनि में हिते ॿोॾि जूं सभ खां वधीक थियणियूं दर्जु थियूं आहिनि। बिंदेसर 1998 ऐं 1999 जी ॿोॾियुनि जो ज़िकिरु करे रहियो आहे जॾहिं इहे ॿोॾियूं इंतिहाई तबाहु कंदड़ हुयूं, जंहिं जे करे माल-मताउ ऐं फ़सुलनि जो तमामु वधीक नुक़्सानु थियो।
ज़िले जी दस्तूरी वेबसाइट मूजिब, गंगा जे किनारे वसियल इन इलाइक़े में रुॻो ॿोॾि ई न, पर ॾुकार, बाहि ऐं ज़िलज़िले जहिड़ियुनि क़ुदरती आपदाउनि जो बि ख़तरो रहे थो।
तंहिंकरे 30 साल अॻु, जॾहिं संदसि ज़मीन खे दरियाहु पाए छॾियो, तॾहिं बिंदेसर हिकु ठीकेदार सां गॾु दीमापुर अची वियो। उन ॾींहं खां वठी हू चांवरनि जी मिल में कमु करे रहियो आहे। संदसि कमु चांवरनि ऐं दालि खे ॻूणियुनि में भरण, ढोइण ऐं ढेरु लॻाइणो आहे। मज़ूरनि में वॾाई जे करे सभेई हुन खे प्यार विचां ‘सरदार जी’ सॾींदा आहिनि।