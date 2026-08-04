दीमापुर, नागालैंड जो हिकु मुख्य तिजारती मर्कज़ु आहे, जिते ओलह बंगाल, असम, बिहार, पंजाब, तमिलनाडु ऐं केरल समेति मुल्क जे कुंड कुड़िछ मां माण्हू अचनि था। लाॾाऊ आमतौर ते अॾावती माॻनि, नंढे कारोबारनि ऐं ऑटो ऐं टैक्सी हलाईंदड़नि जे तौर ते कमु कंदा आहिनि।

ग़ैर-सरकारी संस्था प्रॉडिगल्स होम जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर के. सानी चवे थो त तेज़ीअ सां तरक़ी कंदड़ इन शहर में झझे तइदाद में लॾींदड़ अचनि था, छाकाणि “दीमापुर में नागालैंड जो सभ खां सरगर्मु रेलवे टेशन ऐं हवाई अॾो आहे।” हुन जी संस्था ॿारनि जे मसइलनि, बुज़ुर्गनि ऐं निसते माण्हुनि जे गुज़रान जहिड़नि विषयनि ते मकानी ऐं लाॾाऊ बिरादरियुनि सां गॾु कमु करे थी।

दीमापुर रेलवे टेशन ते नेमाइते तौर ते 22 रेलगाॾियुनि जी अचु वञु थिए थी। प्लेटफ़ॉर्म ते इंतिज़ार कंदड़ सभेई क़ुली लॾींदड़ आहिनि, जेके मुसाफ़िरनि जो सामानु ढोइण जे लाइ सदाईं तयारु रहनि था। अॻे हिते 100 खां वधीक क़ुली रहंदा हुआ, लेकिनि फीथनि वारियुनि पेतियुनि जे वधंदड़ वाहिपे जे करे हाणे उन्हनि जो तइदादु अधु रहिजी वियो आहे।

अहिड़नि ई क़ुलियुनि मां हिकु आहे, नरेश राय। नरेश (45) गुज़िरियल 25 सालनि खां दीमापुर में कमु कंदो पियो अचे। हू चवे थो, “मुंहिंजो चाचो अॻे ई हिते रहंदो हो।” बिहार जे मोतिहारी में संदसि परीवार वटि ब॒ एकड़ ज़मीन आहे, जिते दालियूं,गेहूं [कणक] ऐं मकई पोखी वेंदी आहे। लेकिनि उन मां थींदड़ आमदनी सां चार भातियुनि जे परीवार जो गुज़ारो नथो थिए।

बहितर भविष्य जी उमेद में हू केतिरनि ई कलाकनि ताईं कमु करे थो। पर सदाईं अकेलाई साण हुजे थी। नरेश चवे थो, “असांखे केरु पुछण वारो न आहे।” हिते बीमार पवण बि उन्हनि जे लाइ हिकिड़ी आफ़त आहे, छाकाणि त उहे नीम हक़ीम डॉक्टरनि जो भरोसो नथा करे सघनि। इन करे बीमार थियण ते घरु मोटण ई वधीक बहितरु सम्झनि था।

कुली ए. ठाकुर चवे थो, “जिस दिन परदेस का रास्ता कटेगा उस दिन अंदर का बल टूट जाता है [जंहिं ॾींहं वापसी जो सफ़रु शुरू करियूं था, हुन ॾींहुं असांजो हिंयाउ लोढ़िजी वेंदो आहे]।”