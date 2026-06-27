ਬਿੰਦੇਸਰ ਰਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,“ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਕਿੱਥੇ ਹੈ।” ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵੈਸ਼ਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਾਸੀ ਬਿੰਦੇਸਰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜ ਦੇ ਦੀਮਾਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣ ਲਈ ਦੋ ਦਿਨ ਲੰਬੀ ਰੇਲ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੰਮ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। 60 ਸਾਲਾ ਬਿੰਦੇਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,“ਸਾਡੇ ਕੋਲ਼ ਦੋ ਤੋਂ ਚਾਰ ਬਿਘਾ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਗੰਗਾ ਜੀ ਕਟਾਓ ਕਰ ਦੀ, ਪਾਨੀ ਮੇਂ ਚਲਾ ਗਯਾ। ਤੋ ਕੁਛ ਤੋ ਕਰਨਾ ਪੜੇਗਾ ਖਾਨੇ ਕੇ ਲਿਏ।”
ਵੈਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਾ ਹਰ ਸਾਲ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਖਤਰੇ ਹੇਠ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬਿੰਦੇਸਰ 1998 ਅਤੇ 1999 ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਹੜ੍ਹ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲ਼ੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ਼ ਅਤੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਗੰਗਾ ਕੰਢੇ ਵੱਸਦੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਹੜ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸੋਕਾ ਪੈਣ, ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਅਤੇ ਭੂਚਾਲ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਲਗਭਗ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਦੀ ਰੋੜ੍ਹ ਕੇ ਲੈ ਗਈ, ਉਸ ਵੇਲ਼ੇ ਬਿੰਦੇਸਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਦੀਮਾਪੁਰ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੌਲ਼ ਮਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੌਲ਼ ਅਤੇ ਦਾਲ਼ ਨੂੰ ਬੋਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢੋਹਣਾ ਅਤੇ ਢੇਰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ਼ 'ਸਰਦਾਰ ਜੀ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।