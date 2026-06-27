“ମୁଁ ଜାଣି ନଥିଲି ନାଗାଲାଣ୍ଡ କେଉଁଠି ଥିଲା,” ବିନ୍ଦେସର ରାୟ କହନ୍ତି । ସେତେବେଳେ କେମିତି ସେ ଦୁଇ ଦିନର ଲମ୍ବା ଟ୍ରେନ୍ ଯାତ୍ରା କରି ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟ ସମୂହ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦିମାପୁରରେ ପହଞ୍ଚି ଥିଲେ ବୋଲି ମନେ ପକାନ୍ତି ବିହାର ବୈଶାଳୀ ଜିଲ୍ଲାର ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀ ଜଣକ । ସେ କେଉଁଠିକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଦୌ ଜାଣି ନଥିଲେ ।
ସେ କେବଳ ଏତିକି ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର କାମ ଦରକାର । “ଆମର ଦୁଇରୁ ଚାରି ବିଘା ଥିଲା,” ତାଙ୍କ ଅଳ୍ପ କେଇ ଏକର ଜମି ସଂପର୍କରେ ସେ କହନ୍ତି । “ଗଙ୍ଗାଜୀ କଟାଓ କର ଦି, ପାନି ମେଁ ଚଲା ଗୟା । ତୋ କୁଛ ତୋ କରନା ପଡ଼େଗା ଖାନେ କେ ଲିୟେ (ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ମାଡ଼ିଗଲା, ସବୁ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଗଲା । ଖାଇବା ଲାଗି କିଛି ତ କରିବାର ଥିଲା ।)
ପ୍ରତି ବର୍ଷ ବନ୍ୟା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆଶଙ୍କାରେ କାଳ କାଟନ୍ତି ବୈଶାଳୀ ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ବିହାରର ଲୋକେ; ଗତ ୩୦ ବର୍ଷରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ସର୍ବାଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ବନ୍ୟା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ବିନ୍ଦେସର ଯେଉଁ ସବୁ ବର୍ଷ ସଂପର୍କରେ କହନ୍ତି, ତାହା ହେଲା ୧୯୯୮-୧୯୯୯ର କଥା- ସେତେବେଳେ ବନ୍ୟା ଥିଲା ଖୁବ୍ ଭୟଙ୍କର, ଧନଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରିବା ସହିତ ଜମିର ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲା ।
ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ ଅନୁସାରେ, ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଲାଗି ରହିଥାଏ, କେବଳ ବନ୍ୟା କି ମରୁଡ଼ି ନୁହେଁ, ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଓ ଭୂମିକମ୍ପ ବି ଘଟିଥାଏ ।
ତେଣୁ ୩୦ ବର୍ଷ ତଳେ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଜମି ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଗଲା, ଜଣେ ଶ୍ରମିକ ଠିକାଦାରଙ୍କ ଜରିଆରେ ବିନ୍ଦେସର ଦିମାପୁରକୁ ଚାଲିଆସିଲେ । ସେବେଠାରୁ ସେ ଗୋଟିଏ ଧାନକଳରେ କାମ କରିଆସୁଛନ୍ତି, ଚାଉଳ ଓ ଡାଲିକୁ ବସ୍ତାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଆଗକୁ ନିଆଯିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଲଦି ରଖୁଛନ୍ତି । ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବରିଷ୍ଠତା କାରଣରୁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ‘ସର୍ଦ୍ଦାର ଜୀ’ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି ।