बिंदेसार रे सांगतात, “नागालॅण्ड कुठं आहे तेही मला माहिती नव्हतं.” बिहारमधल्या वैशाली जिल्ह्यातले हे अल्पभूधारक शेतकरी आहेत. ते ईशान्य भारतातील दिमापूरपर्यंत केलेल्या दोन दिवसांच्या प्रदीर्घ रेल्वे प्रवासाची आठवण सांगतात. आपण कुठं चाललो आहोत, याची त्यांना तसूभर कल्पना नव्हती.
त्यांना इतकंच माहिती होतं की त्यांना कामाची गरज आहे. हे गृहस्थ त्यांच्याकडे असलेल्या काही एकर जमिनीविषयी सांगताना म्हणतात, “आमच्याकडे दोन-चार बिघा जमीन होती. गंगा जी कताओ कर दी, पानी में चला गया. तो कुछ तो करना पडेगा खाने के लिए (गंगेच्या पाण्यात ती जमीन गेली. पोट भरण्यासाठी काहीतरी करावंच लागेल ना.)”
वैशाली आणि उत्तरेकडचा उर्वरित बिहार पुरात उध्वस्त होण्याच्या धोक्याखाली जगत असतो. गेल्या ३० वर्षांत इथं सर्वाधिक वेळा पूर आल्याची नोंद झाली आहे. बिंदेसर १९९८ आणि १९९९ चा संदर्भ देतात. हे पूर उध्वस्त करणारे होते, जीवितहानी झाली, मालमत्तेचं आणि उभ्या पिकांचं नुकसान झालं.
अधिकृत वेबसाइटनुसार, हा जिल्हा गंगेच्या काठावर वसला आहे. फक्त पूरच नाही, तर दुष्काळ, वणवा आणि भूकंप अशा नैसर्गिक आपत्तींना तो तोंड देत असतो.
सुमारे ३० वर्षांपूर्वी त्यांची जमीन पाण्याखाली गेली, तेव्हा बिंदेसार एका लेबर कंत्राटदाराद्वारे दिमापूरला आले. तेव्हापासून ते इथल्या एका भात गिरणीत काम करतायत. तांदूळ आणि डाळ पोत्यांमध्ये भरण्याचं आणि पुरवठ्यासाठी थप्पी लावण्याचं काम ते करतात. कामगारांमध्ये ते वरिष्ठ पदावर असल्याने त्यांना कामगार प्रेमाने ‘सरदारजी’ म्हणतात.